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RESNIČNOSTNI ŠOV

Voditelj napovedal velik preobrat v Življenju na tehtnici! Tekmovalka zapustila hišo, nato je med njo in Stanko počilo

Voditelj Klemen Bučan je preostalim tekmovalcem sporočil, da se pravila bistveno spreminjajo.
FOTO: Planet TV
FOTO: Planet TV
S. U.
 11. 11. 2026 | 21:55
3:48
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V šovu Življenje na tehtnici je prišlo do velikega preobrata. Po napornem tednu so tekmovalci znova stopili na eliminacijsko tehtnico, ki je odločila o novem odhodu. Zmagala je modra ekipa, od tekmovanja se je poslovila Nastja, nato pa je voditelj Klemen razkril še veliko spremembo pravil. Rdeča in modra ekipa sta bili razpuščeni, preostalih sedem tekmovalcev pa je začelo tekmovati vsak zase.

Pred tehtanjem so zmagovalca napovedovali s kuro

Kljub napetosti so modri pred tehtanjem poskrbeli za nekaj smeha. S pomočjo gumijaste kure so se na šaljiv način lotili napovedovanja prihodnosti. »Draga kura, a bom jaz dosegel svoj cilj danes?« je zanimalo Edina. Toda negotovost pred tehtanjem je bila velika. Tekmovalce je skrbelo predvsem, koliko jih je moralo zapustiti hišo. »Današnjega tehtanja me je iskreno strah,« je priznal Aleksander, ki pa je nato dosegel najboljši rezultat med vsemi tekmovalci. Izgubil je kar 4,1 kilograma oziroma 3,67 odstotka svoje teže.

Modri so skupaj izgubili 11,6 kilograma, s kilogramom prednosti, ki so si ga priborili na prejšnjem izzivu, pa je njihov rezultat znašal 12,6 kilograma oziroma 2,74 odstotka skupne teže. Rdeči so izgubili 10,3 kilograma oziroma 2,5 odstotka in morali sprejeti poraz.

Nastja se je poslovila z dvignjeno glavo

Najslabši odstotni rezultat med rdečimi je dosegla Nastja, ki je izgubila 1,7 kilograma oziroma 1,36 odstotka svoje teže. To je pomenilo konec njene poti v šovu. Kljub razočaranju je poudarila, da je med tekmovanjem izgubila skupno 14 kilogramov. »Ja, z dvignjeno glavo grem,« je povedala ob slovesu. Toda s tem presenečenj še ni bilo konec ...

Tudi ob slovesu sta si Nastja in Stanka izmenjali ostre besede

Čeprav je bilo Nastjino slovo od sotekmovalcev čustveno, je pogovor s Stanko znova prerasel v obračunavanje. Nastja ji je očitala domnevno psihološko taktiko: »Ne vem, občutek sem dobila, da je tvoja taktika zjebala psihično vse.« Pozneje je o Stanki povedala še: »Ona je itak en hladen človek, tako da zame ona očitno čustev nima.«

Stanko so besede očitno močno prizadele. »Kar ne vem, po čem bi me imeli, ker jaz nisem nikogar psihično ubijala, kakršna je bila obsodba,« je zavrnila obtožbe. Toda tudi sama ni skoparila z žaljivkami.

Nastjo je v poznejši izjavi označila za »tako puhlo glava, kot je ona« in izrazila prepričanje, da so na njene besede vplivali tudi drugi člani ekipe.

 

Voditelj razglasil konec ekipnega tekmovanja

Voditelj Klemen Bučan je preostalim tekmovalcem sporočil, da se pravila bistveno spreminjajo. »Od tega trenutka te varnosti ni več. Nihče vam ne bo več kril hrbta, od zdaj naprej ste prepuščeni sami sebi,« je dejal. Nato je razkril odločilno novico: »Obdobje skupin se s tem trenutkom zaključuje.«

Tekmovalci so dobili majice različnih barv, s čimer se je začel individualni del tekmovanja. Njihov nadaljnji obstanek je postal odvisen od lastnih rezultatov. Ena od tekmovalk je novo situacijo opisala z besedami: »V bistvu je to kot Hunger Games, pa da vidimo, kdo pride do konca.«

 

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