Voditelj Radia 1 besen po kraji v Luciji: »Ta idiot ga je mojemu kolegu ukradel« (FOTO)

Na družbenem omrežju Facebook je zaokrožil poziv za pomoč pri iskanju ukradenega skuterja. Radijski voditelj Radia 1 Iztok Gustinčič - Gizzy je objavil, da naj bi neznanec danes čez dan njegovemu kolegu v Luciji ukradel skuter z registrsko oznako KP JG 80.

Iztok Gustinčič - Gizzy je dolgoletni radijski voditelj Radia 1, moderator in glasbenik, ki ga poslušalci poznajo tudi iz komičnega dvojca Bruno in Giordano.

V objavi je ljudi pozval, naj informacijo delijo naprej in pomagajo pri iskanju ukradenega skuterja.

»Danes čez dan je ta idiot mojemu kolegu ukradel skuter v Luciji. Registrska KP JG 80. Če kdo prepozna osebo ali bi kje opazil motor, naj sporoči,« je zapisal.

Za zdaj iz objave ni razvidno, kje natančno v Luciji je bil skuter ukraden niti ali je bila tatvina že prijavljena policiji. Prav tako ni znano, ali je osumljena oseba že identificirana.