Voditeljica Jasmina Kandorfer povila hčerko: »Moje molitve so bile uslišane«

V družini Jasmine Kandorfer je znova zavladalo posebno veselje. Voditeljica in ustvarjalka oddaje Klepet ob kavi, ki se posveča zdravemu življenjskemu slogu ter osebni in duhovni rasti, je rodila drugega otroka, tudi tokrat doma. Veselo novico so na Facebooku oddaje delili z njenim osebnim zapisom, v katerem je razkrila, da je porod minil hitro, brez zapletov in tako, kot si je želela. Njena prvorojenka, ki se je rodila pred šestimi leti, je tako dobila sestrico.

»Moje molitve so bile uslišane in vse priprave so bile vredne - doma sem rodila zdravega otroka! Spol in ime bom zaenkrat delila zgolj s svojo skupnostjo /.../, tukaj pa lahko podelim, da je od prvega do zadnjega popadka minilo zgolj 2 uri in pol, da se je dete rodilo brez potiskanja, povsem po matrici narave, nemedikalizirano, brez zapletov in v res prijetnem vzdušju sijajne porodne ekipe, ki je poskrbela za varnost in sproščeno vzdušje.«

Spola in imena novorojenčka torej širši javnosti za zdaj ne namerava razkriti. Je pa opisala hvaležnost, ki jo je preplavila po porodu: »Neizmerno sem hvaležna matrici narave, ki je ustvarila človeka, in možnosti, da sem lahko s ponižnostjo, zaupanjem in sodelovanjem doživela še eno tako močno izkušnjo …. Vsakič znova me prevzame spoznanje, kako izjemna je narava in kako neverjetne sposobnosti nosi človeška biologija, ko ji zaupamo in ustvarimo prave pogoje.«

Ob koncu se je zahvalila tudi vsem, ki so jo spremljali v pričakovanju novega družinskega člana.

Tudi prvorojenko je rodila doma

Porod na domu za Kandorferjevo ni nova izkušnja. Tudi svojo prvorojenko je leta 2020 rodila doma, ob njej pa sta bila babica in takratni partner. O tistih trenutkih je pozneje govorila zelo čustveno, po prvem porodu je veliko pozornosti vzbudila tudi z razkritjem, da je zaužila del placente. Babica jo je po njenih besedah pregledala, naredili so njen odtis na platno, del pa so pripravili za uživanje v obliki smutija in nekaj zamrznili za poznejši ritual pokopa. »Ja, placento sem zaužila! Vonj in okus je povsem prekril z banano in jagodičevjem. Prav okusno je bilo, še sam je poskusil« je tedaj povedala Kandorferjeva.