Voditeljica Kmetije pred velikim izzivom: v Radgoni bo završalo (FOTO)

Čeprav Gornja Radgona, ko gre za vrhunski šport močno stagnira, so v mestu penine in sejmov posamezniki, ki to čast rešujejo. Med njimi je tudi svetovni, evropski in državni prvak v borilnem športu – kickobxingu, Dejan Vajs, ki je skupaj s partnerko „POP TV kmetico" Natalijo Bratkovič, tudi alfa in omega domačega kluba. In sedaj se prav po njuni zaslugi v mestecu na reki Muri obeta veliki športni dogodek, po dolgem času državno prvenstvo: Radgonski kickboxing klub namreč v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije ter ob podpori Občine Gornja Radgona organizira državno prvenstvo v kickboxingu. Na tekmovanju bodo sodelovali številni klubi in tekmovalci iz vse Slovenije, med njimi tudi predstavniki domačega kluba, ki se bodo potegovali za najvišja mesta. Kot nam je zaupala vodja tekmovanja in piarovka Natalija Bratkovič, obeta se nastop vsaj 250 tekmovalk in tekmovalcev, zraven pa pride tudi veliko trenerjev, predstavnikov slovenskih klubov in tudi ljubiteljev tega zanimivega borilnega športa. »Radgonski kickboxing klub je letos prvič dobil priložnost, da organizira državno prvenstvo v kickboxingu, ki bo v soboto, 11. aprila, ob 10.30 uri v športni dvorani v Gornji Radgoni. Ideja je bila moja osebna večletna želja, ker obožujem izzive. In organizirati takšno prvenstvo je velik izziv,« poudarja Bratkovičeva in obljublja, da bo ves čas pred dvorano na voljo tudi gostinska ponudba in še kaj.

Organizatorji pričakujejo in vabijo tudi domačo publiko, predvsem ljubitelje kickboxa, kot izjemno dinamičnega in atraktivnega borilnega športa. „Občina Gornja Radgona ter naši sponzorji s podporo državnemu prvenstvu dokazujejo, da poleg sejmov in penin živijo tudi za šport," pravi Natalija Bratkovič, PR in vodja dogodka iz Radgonskega kickboxing kluba, ki dodaja, da se ji je ideja organizirati DP v Gornji Radgoni porodila pred dvema letoma, in bo v soboto, 11. aprila letos uresničena. Zase pa pravi, da ko se nečesa loti, naredi vse, da ponudi največ in zadevo dvigne na najvišji nivo. Z ožjo ekipo in ob podpori občine ter sponzorjev in donatorjev tako pripravlja tekmovanje, ki bo na treh tatamijih v športni dvorani Gornja Radgona gostilo najmanj 250 najboljših kickboxerjev in kickboxerk iz Slovenije, pred dvorano bo obiskovalcem na voljo gostinska ponudba, s katero bodo "odprli" sezono piknikov. „Zagotovljen bo tudi neposredni prenos dogajanja preko spleta, prisotni bodo najvišji predstavniki Kickboxing zveze Slovenije in občine. Ko smo se odločili, da v Gornjo Radgono znova pripeljemo nekaj novega, smo se odločili, da kljub zahtevnosti projekta, naredimo vse skupaj na visokem nivoju," pravi Bratkovičeva, ki dodaja, da bodo udeležencih na treh tatamijih tekmovali v borbah, in sicer v dveh disciplinah: Kick Light in Lighte Contact.

Slovenski kickbox je sicer v zadnjih letih v vzponu, tekmovalci pa dosegajo vrhunske rezultate na tekmovanjih doma in v tujini. Kickbox je dinamičen borilni šport, ki združuje hitrost, moč, eksplozivnost in izjemno disciplino. Tekmovalci se pomerijo v različnih disciplinah, med katerimi sta na državnem prvenstvu v ospredju kick light in light contact. Gre za šport, ki razvija telesno pripravljenost, samozavest in spoštovanje — vrednote, ki jih cenijo tako otroci kot odrasli.

»Navzven mišičnjak, navznoter pa mehak«

Radgonski kickboxing klub je na športni sceni že 16 let. Ustanovil ga je nekdanji svetovni, evropski in večkratni državni prvak Dejan Vajs. Od leta 2017 dalje trenirajo v telovadnici, ki se nahaja v 1. nadstropju zgradbe na TŠC Trate (pod tribuno nogometnega igrišča). V klub je včlanjenih skoraj 800 članic in članov starih od 6 let naprej, nekateri trenirajo redno (aktivnih članov je okoli 100), drugi občasno. Dejan Vajs je srce kluba. Po končani tekmovalni karieri in začetku veze s televizijsko in radijsko voditeljico Natalijo Bratkovič, je začel uresničevati nov cilj - svoje znanje in izkušnje prenašati na druge. Je človek, ki rad deluje iz ozadja in ne mara pozornosti, medtem ko je Natalija njegovo pravo nasprotje - glasna akcija. Nasprotji, ki se dopolnjujeta. Prav ta naveza in Natalijino prepričanje, da je treba svoje sanje živeti, sta pripeljala do tega, da je Dejan "skočil v neznano", najel prostor in ga spremenil v telovadnico, v kateri danes aktivno trenira okoli 100 ljudi. Vzporedno s tem se je razvijala tudi njuna zveza, ki traja že 13 let. Oba se rada pošalita, da veza funkcionira zato, ker nesoglasja rešujeta s sparingi, a dodajata, da brez odkritih pogovorov in kompromisov ne bi šlo. »Navzven mišičnjak, navznoter pa mehak,« ga opiše Natalija in dodaja, da imajo ljudje pogosto napačno predstavo o borcih borilnih veščin. Mnogi namreč menijo, da so to agresivni pretepači, a je to daleč od resnice.

In kaj bi Dejan počel, če ga kickbox ne bi usmeril v športno kariero? Najverjetneje bi bil veterinar. Že celo življenje živi na podeželju, največ prostega časa preživi v naravi, trenira in meditira. Na vprašanje, ali bi še kdaj nadel tekmovalno opremo in osvojil še kakšen nov naziv, Dejan odgovori z "ne", kar Nataliji vedno znova nariše žalosten izraz na obraz. Njena velika želje, ki bo očitno res ostala neizpolnjena je namreč ta, da bi ga lahko spremljala in zanj navijala na kakšni veliki tekmi. A Dejan pravi, da je osvojil vse, kar je lahko - tudi srce Natalije - zato ga vloga tekmovalca ne mika več. Svoje bogate izkušnje zdaj zelo uspešno prenaša na novo generacijo kickboxerjev. Svojo tekmovalno ekipo spremlja na tekmah doma in v tujini, kjer se njegovi borci in borke vedno znova uvrščajo na zmagovalne stopničke. Dejan je za osvojitev naziva "svetovni prvak" potreboval 7 let, vmes je osvojil še naziv evropskega prvaka in kar nekaj naslovov državnega prvaka. Osvojil je tudi naziv "Best fighter of Europe"... Danes licencirani trener kickboxinga in predsednik Radgonskega kickboxing kluba, nekoč pa tekmovalec pod okriljem svetovno znanega mojstra borilnih veščin, večkratnega svetovnega prvaka v taekwondoju in trenerja Tomaža Barade, ter trenerja in svetovnega prvaka v taekwondoju Aleša Zemljiča.

Resničnostni šov Kmetija vodi že osem sezon

Natalija Bratkovič je karakterno gledano pravo nasprotje Dejana - racio, ki se ne ustavi. Je radovedna duša, impulzivna in zaljubljena v svoje delo v medijih, ki ga opravlja že 24 let. Delo pred kamerami je rdeča nit njenega življenja, največja ljubezen, ki jo namerava opravljati, dokler bo to mogoče. Že vse odraslo življenje opravlja vsaj dve službi - pred TV kamero in radijskim mikrofonom, odkar je spoznala Dejana, pa redno trenira kickbox in ga tudi uči. Na vprašanje ali bi kdaj opravila tudi borbo na tatamiju, odgovori z odločnim "ne" - kickbox je zanjo namreč rekreacija, priložnost za "odklop" vsaj za eno uro na dan in orodje za utrjevanje samozavesti. Natalija sicer obožuje organizacijo, kar verjetno sovpada s tem, da je po horoskopu devica. Pred leti je v Gornjo Radgono pripeljala Urbanega gladiatorja, letos pa bo odkljukala še en zastavljen izziv: organizirati državno prvenstvo v kickboxingu v Gornji Radgoni.

Slovenija jo pozna predvsem kot obraz televizije POP TV in resničnostnega šova Kmetija, ki ga vodi že osem sezon. Natalija pa je tudi zbiralka osebnih dosežkov in človek, ki sebe vedno znova postavlja v cono neudobja - meni namreč, da se človek skozi izzive največ nauči o sebi in da takrat najbolj raste. Čeprav sama nikoli ni tekmovala, se je odločila opraviti trenersko licenco, saj je prav kickbox tisti šport, v katerem vztraja najdlje. Veseli jo, da lahko tudi skozi svoje ime javnosti kickbox predstavlja kot borilno veščino, ki posameznika izuri v koordinaciji, moči, samoobrambi in predvsem pripomore k večji samozavesti. Posebej jo veseli, da je navdih ženskam, ki jih je v tem borilnem športu vedno več. Ponosna je tudi, da njihova klubska tekmovalna ekipa premore tri tekmovalke. Ko ne snema Kmetije in se ne pojavlja na televiziji, Natalija živi umirjeno življenje na podeželju. Ukvarja se z meditiranjem, na teden opravi najmanj 4 treninge kickboxa in enega dodatnega za moč, bere knjige in nenehno razmišlja. Ko si zada nek cilj, ga izpelje, ne glede na vse.