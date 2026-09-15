Voditeljica Odmevov pokazala, kakšna je bila pred 34 leti: bi jo prepoznali? (FOTO)

Rosvita Pesek je pobrskala po spominih in pokazala, kakšna je bila pred približno 34 leti, ko je bila še mlada novinarka Televizije Slovenija.

Ob tem je zapisala: »Levo. Volitve 1992. Vmes 34 let. Desno. Danes,«.

Danes eden najbolj prepoznavnih obrazov nacionalne televizije je bila že tedaj tesno vpeta v informativni program, stara fotografija pa ponuja zanimiv pogled v čas, ko se je njena televizijska pot šele dobro vzpenjala.

Peskova je kariero na Televiziji Slovenija začela konec osemdesetih let. V začetku devetdesetih je že opravljala zahtevne novinarske naloge, pozneje pa je postala tudi urednica notranjepolitične redakcije. Sama se je v enem od svojih zapisov spomnila, da je bila leta 1993 najmlajša urednica notranjepolitične redakcije na TV Slovenija.

Od mlade novinarke do obraza Odmevov

Rosvita Pesek se je rodila leta 1965 v Mariboru, po izobrazbi pa je zgodovinarka. Ob televizijskem delu je nadaljevala akademsko pot in leta 2006 doktorirala iz zgodovine. V svoji dolgoletni karieri je delala kot novinarka, voditeljica in urednica, slovenski gledalci pa jo danes najbolje poznajo kot dolgoletno voditeljico Odmevov.

Posebej močno jo spremlja tudi obdobje slovenskega osamosvajanja. Prav iz tistih let izvirajo številni posnetki in fotografije, ki jih občasno deli z javnostjo. Že pred leti je denimo objavila fotografijo z dneva slovenske osamosvojitve, na kateri je videti povsem drugače kot danes, z daljšimi svetlimi lasmi.