Voditeljica Planet TV napovedovala vreme, nato šok: »Katarina me slišiš? Ne odziva se ...« (VIDEO)

Mesec prve pomoči, ki je letos potekal v znamenju povezave med prvo pomočjo in klimatskimi spremembami, se danes zaključuje s svetovnim dnevom oživljanja. Z demonstracijo temeljnih postopkov oživljanja na Prešernovem trgu v Ljubljani se je akciji Slovenija oživlja pridružilo tudi ministrstvo za zdravje. »Če bi več prebivalcev znalo pravilno ukrepati, bi lahko bistveno povečali možnosti preživetja. Prav zato si zdravstveni delavci, reševalci in druge strokovne organizacije prizadevamo, da bi se znanje oživljanja vključilo v vsakdanjo kulturo pomoči,« so ob tem navedli v sekciji reševalcev v zdravstvu pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Sredi oddaje šok

Na prav poseben način pa so postopke oživljanja skušali gledalcem prikazati na Planet TV. Tako se je med vodenjem informativne oddaje zgrudila njihova voditeljica Katarina Braniselj.

Prisotni v studiu so ji takoj priskočili na pomoč, a k sreči to ni bilo potrebno. Kot je pojasnila voditeljica oddaje Planet 18: Ta dogodek je bil simuliran z namenom, da reši resnično življenje,«. V Sloveniji vsak dan srčni zastoj doleti pet do šest ljudi in lahko se zgodi komurkoli.

»Pomembno je, da znake prepoznamo pravočasno in ukrepamo pravilno s klicem na 112, kjer bo naš klic obravnavala vrhunska ekipa zdravstvenih dispečerjev, ki vam bodo pomagali in vas vodili skozi postopek ne glede na vaše medicinsko predznanje,« je še dodala Branisljeva.