Voditeljica prvič pokazala sinčka: »Nekaj tako majhnega spremeni perspektivo vsega«

Znana slovenska televizijska voditeljica Irena Shyama Hlebš, ki jo gledalci poznajo po ustvarjanju oddaje Na lepše, je na začetku pomladi sporočila čudovito novico: postala je mamica. Sina se je razveselila na prav poseben dan, saj je na svet prijokal ob njenem rojstnem dnevu. »Moj letošnji rojstni dan pa ima še dodatno težo in posebno lepoto, ne zaradi povsem drugačnega praznovanja od vajenega – v petek je v moje naročje prišlo najdragocenejše darilo … potovanje po tem svetu je začel Lucas,« je TAKRAT zapisala na družbenih omrežjih.

Prikupen utrinek po šestih tednih

Po nekaj tednih se je Irena znova oglasila in raznežila s prikupno fotografijo sinčka. Z objavo je obeležila prvih šest tednov materinske vloge, ki so ji očitno povsem spremenili vsakdan. »Mali človek, veliki premori v času. Kot da se življenje ne meri več v urah. In ko nekaj tako majhnega spremeni perspektivo vsega,« je zapisala. Njene besede so iskren poklon novemu življenjskemu poglavju, v katerem čas teče drugače, srce pa bije v povsem novem ritmu.

Nova dimenzija življenja

Voditeljica ni skrivala ganjenosti ob rojstvu sina. Ob fotografijah, ki jih je delila s sledilci, se je zahvalila za vse nežne misli, tople besede in lepe želje, ki so jo, kot je zapisala, obdale kot objem. Materinstvo ji je prineslo popolnoma nov pogled na svet. »Lucas mi je predstavil povsem novo dimenzijo življenja, predvsem polno ljubezni,« je dodala. Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke in lepe želje.