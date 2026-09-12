Voditeljica RTV z novo oddajo, a že namiguje na povratek: »Morda se pozimi vrnem na Jutro«

Kot smo že poročali, se Špela Močnik Paradiž po več kot desetletju poslavlja od rednega vodenja oddaje Dobro jutro in se seli v petkov večerni termin. Na TV Slovenija bo namreč prevzela vodenje zabavnega kviza Kdo bi vedel?, ki se na male zaslone vrača prihodnji petek, 18. septembra. A zdaj je razkrila, da slovo od jutranjega programa vendarle ne bo povsem dokončno.

Za RTV Slovenija je povedala, da bi se utegnila občasno še vrniti. »Tudi zdaj, na začetku, se bom, mogoče pozimi, ko bo pavza pri tej oddaji, morda vrnila na Jutro,« je dejala. Še posebej jo vleče na teren, ki ga je bila v jutranjem programu vajena in ji je očitno ostal pri srcu. »Jaz imam rada teren, rada imam akcijo in se mi zdi, da bomo zagotovo to kdaj še kaj izkoristili. Teren ima svoje zakonitosti in meni je bilo to vedno super,« je povedala.

Špela Močnik Paradiž se iz jutranje oz. dopoldanske oddaje Dobro jutro in Dnevna soba seli v večerni petkov termin. FOTO: Adrijan Pregelj

Večerni termin ji bolj ustreza

Selitev v večerni program je zanjo sicer precejšnja sprememba. Velik del kariere je preživela v jutranjih oddajah, najprej na radiu, pozneje na televiziji, čeprav sama pravi, da je po naravi bolj nočni ptič. »Meni so bila ta jutra vedno izziv, tako da mi je to super. Sprememba delovnika mi ustreza, za moj bioritem je to dobro,« je povedala za RTV Slovenija.

Nova oddaja je drugačna tudi zato, ker ni v živo, ampak jo posnamejo vnaprej. Pri Dobro jutro popravnega izpita ni bilo. »Navajena sem bila na to, da je Dobro jutro v živo in tam ni prostora za napake. Tukaj je drugačen občutek, saj lahko ponoviš, če se kaj zalomi.«

Toda ena stvar iz jutranjega programa ji bo v novi vlogi še kako koristila. Močnik Paradiževa nikoli ni bila velika ljubiteljica vnaprej pripravljenih besedil, ampak je veliko raje govorila spontano. »To, da sem prej rajši delala 'iz glave', mi zdaj prav pride,« je priznala. V kvizu namreč ne ve vnaprej, kaj bodo povedali gostje in kapetani, zato mora hitro reagirati, improvizirati, jih kaj vprašati ali tudi nekoliko zbosti.

Prvi dve oddaji so že posneli, nova voditeljica pa je bila nad vzdušjem navdušena. »Oddaja ima tako posebno energijo, mene je kar poneslo. Še po snemanju, namesto da bi bila utrujena, sem bila polna energije.« V prvi oddaji bosta med gosti Rebeka Dremelj in Domen Valič, kapetana ekip pa Gorazd Žilavec in Gašper Bergant.

Špela novo oddajo opisuje kot pravo kombinacijo zabave in zanimivih informacij za petkov večer. »Ni samo zabava, ampak lahko mimogrede, med smehom, tudi kaj novega izveš.«