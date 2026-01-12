  • Delo d.o.o.
JAVNA ZAHVALA

Vogrinec s solzami v očeh Mateji Svet javno izrekel te besede (VIDEO)

Vidno ganjen je izrekel pomembne besede.
FOTO: Posnetek zaslona
FOTO: Posnetek zaslona
P. K.
 12. 1. 2026 | 08:46
2:01
A+A-

Tone Vogrinec in Mateja Svet sta bila gosta pogovorne oddaje na nacionalni televiziji. Pogovor je povezoval Aleš Smrekar, ki je znanima smučarskima imenoma pustil prostor za spomine in iskrenost. V studiu sta se srečali dve zgodbi slovenskega alpskega smučanja: tekmovalna legenda in človek, ki ga mnogi kličejo kar oče slovenskega smučanja. Svetova je spomnila na 80. leta prejšnjega stoletja, ko je na najvišji ravni dobesedno orala ledino in dokazovala, da Slovenija sodi v vrh. Vogrinec je ob tem poudaril, kako trdo je bilo takrat graditi temelje, prepričevati ljudi in odpirati vrata v svet. Gledalci so dobili redko priložnost videti, kako se športna zgodovina ne piše le z rezultati, ampak tudi z odnosi. 

Prepiri so pozabljeni

Prelom se je zgodil leta 2022, ko sta se na pobudo Bojana Križaja srečala, se temeljito pogovorila in morebitne zamere postavila na stran. Kakšne so bile te zamere, javnost še danes ne ve, a v oddaji je bilo jasno, da sta jih pustila za sabo. To se je najbolj pokazalo ob koncu, ko je Vogrinec javno izrekel zahvalo Mateji Svet in Bojanu Križaju. »Kaj so mi v mojemu življenju pomagali, kaj sem doživljal ob vsem tem. Hvala vam! Če bi še enkrat živel to življenje, bi izbral enako pot,« je povedal.

Predolimpijska oddaja: Vse naše igre. FOTO: Posnetek zaslona/rtv
Predolimpijska oddaja: Vse naše igre. FOTO: Posnetek zaslona/rtv

Povedal je, da sta slovenskemu smučanju prinesla uspehe in občutja, ki jih navijači nosijo v sebi še desetletja. Med besedami so se mu orosile oči, glas mu je za hip zatajil, a je kljub solzam vztrajal do konca. V studiu je zavladala tišina, tista prava, ki pove več kot aplavz, Smrekar pa je trenutek spoštljivo pustil dihati. In ravno takrat je postalo očitno: danes so zamere pozabljene, ostalo je tisto najmočnejše – hvaležnost.

