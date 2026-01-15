  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNIČNOSTNI ŠOV

Vplivnež Mark, ki je že razburil javnost, zdaj vstopa v Kmetijo: »Skrbi me, da bom uničil svoja najljubša oblačila«

Med tekmovalci iz preteklih šovov, s katerimi si ne bi želel sobivati, izpostavlja Igorja Mikića.
Mark Baržić. FOTO: Pop Tv
Mark Baržić. FOTO: Pop Tv
K. G.
 15. 1. 2026 | 20:25
2:20
A+A-

Mark Baržić bo postal eden izmed tekmovalcev nove sezone resničnostnega šova Kmetija, ki se na POP TV začne 2. februarja. Osemnajstletnik iz Krškega, po poklicu frizer, je širši javnosti postal znan predvsem po svoji prisotnosti na družbenih omrežjih. Prav tam je pred časom dvignil precej prahu, ko je v pogovoru z znanim vplivnežem, Davidom Milosavljevićem, brez olepševanja opisal svoj vsakdan. Njegove besede so v javnosti sprožile ogorčenje, ki so mu sledili ostri komentarji. 

»Ženske znam vrteti okoli prsta«

Mark poudarja, da je prijava v šov zanj predvsem osebni izziv. Že od nekdaj si želi stati pred kamero, ob tem pa si želi dokazati, da zmore tudi v razmerah, ki so daleč od udobja, ki ga je vajen. Sam pravi, da bo na Kmetiji bolj kot telefon, pogrešal tekočo vodo. Dokazati želi, da je sposoben delati v hlevu, prevzeti odgovornost in ekipo pripeljati do zmage. Samozavesti mu ne manjka, sebe vidi kot močnega in odločnega posameznika, ki zna hitro oceniti ljudi in razmišljati taktično.

Mark odkrito priznava, da bo v šovu igral preudarno in brez večjih zadržkov. Kot svojo največjo prednost navaja taktično razmišljanje, spretnost in sposobnost prepričevanja. Ne skriva, da je za zmago pripravljen sklepati zavezništva in jih po potrebi tudi prekiniti. Fizičnih izzivov se po lastnih besedah ne boji, čeprav priznava, da dolgoročno življenje na kmetiji ne bi bilo zanj. Zgodnje vstajanje, pomanjkanje spanca in zahtevne naloge bodo zanj velik izziv, prav tako ga skrbi, da bo med tedenskimi nalogami uničil svoja najljubša oblačila. Pred vstopom v šov ne skriva, da bodo odnosi med tekmovalci eden ključnih izzivov. Odprto priznava, da z vsemi ne bi mogel sobivati. Med tistimi iz preteklih šovov, s katerimi si skupnega življenja na Kmetiji ne predstavlja, izpostavlja Igorja Mikića, za katerega meni, da deluje vsiljiv, neprijeten in nespoštljiv. 

Več iz teme

Kmetija 2026Kmetija resničnostni šovvplivnežMark Barzić
ZADNJE NOVICE
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR 

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Jovovića in Alenko Ružič Jovović, Gordano Grandošek Whiddon in Trenta Whiddona ter Jako Terška in Gregorja Strasbergar Štrasa.
15. 1. 2026 | 21:25
21:15
Novice  |  Slovenija
PARLAMENTARNE VOLITVE 2026

Znano, kateri župani bodo nastopili na skupni listi NSI, SLS in Fokusa

Pogovori o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah, h katerim so predsedniki treh strank s podpisi posebnih izjav formalno pristopili novembra lani, so, kot kaže, obrodili sadove.
15. 1. 2026 | 21:15
21:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

V podjetju prišlo do nesreče, z delavcem je hudo

Tujo krivdo so policisti izključili.
15. 1. 2026 | 21:04
20:25
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Vplivnež Mark, ki je že razburil javnost, zdaj vstopa v Kmetijo: »Skrbi me, da bom uničil svoja najljubša oblačila«

Med tekmovalci iz preteklih šovov, s katerimi si ne bi želel sobivati, izpostavlja Igorja Mikića.
15. 1. 2026 | 20:25
20:15
Bralci
»NE MOREM HODITI«

Bralec umaknjen s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, imamo odgovor UKCL

Za paciente takšni premiki pomenijo dodatno breme, saj morajo sami iskati alternative ali znova vstopati v čakalne vrste.
15. 1. 2026 | 20:15
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZBIRANJE OBVESTIL

Zmeda na Bavarskem dvoru, policija preverja prijavo o moškem

Osebe, ki bi ustrezala opisu, niso našli ali prepoznali.
15. 1. 2026 | 20:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki