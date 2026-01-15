Vplivnež Mark, ki je že razburil javnost, zdaj vstopa v Kmetijo: »Skrbi me, da bom uničil svoja najljubša oblačila«

Mark Baržić bo postal eden izmed tekmovalcev nove sezone resničnostnega šova Kmetija, ki se na POP TV začne 2. februarja. Osemnajstletnik iz Krškega, po poklicu frizer, je širši javnosti postal znan predvsem po svoji prisotnosti na družbenih omrežjih. Prav tam je pred časom dvignil precej prahu, ko je v pogovoru z znanim vplivnežem, Davidom Milosavljevićem, brez olepševanja opisal svoj vsakdan. Njegove besede so v javnosti sprožile ogorčenje, ki so mu sledili ostri komentarji.

»Ženske znam vrteti okoli prsta«

Mark poudarja, da je prijava v šov zanj predvsem osebni izziv. Že od nekdaj si želi stati pred kamero, ob tem pa si želi dokazati, da zmore tudi v razmerah, ki so daleč od udobja, ki ga je vajen. Sam pravi, da bo na Kmetiji bolj kot telefon, pogrešal tekočo vodo. Dokazati želi, da je sposoben delati v hlevu, prevzeti odgovornost in ekipo pripeljati do zmage. Samozavesti mu ne manjka, sebe vidi kot močnega in odločnega posameznika, ki zna hitro oceniti ljudi in razmišljati taktično.

Mark odkrito priznava, da bo v šovu igral preudarno in brez večjih zadržkov. Kot svojo največjo prednost navaja taktično razmišljanje, spretnost in sposobnost prepričevanja. Ne skriva, da je za zmago pripravljen sklepati zavezništva in jih po potrebi tudi prekiniti. Fizičnih izzivov se po lastnih besedah ne boji, čeprav priznava, da dolgoročno življenje na kmetiji ne bi bilo zanj. Zgodnje vstajanje, pomanjkanje spanca in zahtevne naloge bodo zanj velik izziv, prav tako ga skrbi, da bo med tedenskimi nalogami uničil svoja najljubša oblačila. Pred vstopom v šov ne skriva, da bodo odnosi med tekmovalci eden ključnih izzivov. Odprto priznava, da z vsemi ne bi mogel sobivati. Med tistimi iz preteklih šovov, s katerimi si skupnega življenja na Kmetiji ne predstavlja, izpostavlja Igorja Mikića, za katerega meni, da deluje vsiljiv, neprijeten in nespoštljiv.