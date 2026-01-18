Vplivnež Vid naletel na oster odziv znane reševalke: To je javno norčevanje, poniževanje iz našega poklica

Vid Pintarič je t.i. slovenski outdoor vplivnež in vloger, ki na YouTubu in drugih omrežjih objavlja videe iz gora. Najbolj je prepoznaven po tem, da prenočuje na slovenskih vrhovih in svoje pohode snema kot pustolovščine. No, tokrat dvignil nekaj prahu zaradi posnetka, ki je nastal v reševalnem vozilu. Kot je razvidno s posnetka, je Pintarič s prijateljem najprej sedel v reševalnem vozilu in dobival 'infuzijo', nato so se skupaj z ‘reševalcem’ odšli do reke in na koncu vsi trije pristali v reki.

»Jaz pa skozi okno opazujem, kaj se dogaja ob Sori je reševalno vozilo. Ali so koga iz Sore potegnili…. No, zdaj pa vidim, da je to zafrkancija. Fantje, fantje, pa imate res veliko energije,« so ogrorčeni komentatorji zapisali pod posnetkom.

Na objavo se je odzvala tudi slovenska reševalka, ki se na družbenih omrežjih pod imenom Moška reševalka. »Žalosti me dejstvo, da tako Ministrstvo kot Zbornica, sekcija, komisija za medicinsko etiko in nekateri zdravstveni domovi dovolijo/podpirajo takšno javno norčevanje, poniževanje in posmehovanje iz našega poklica. Je naš poklic res samo sexy podlaga za reklame, samopromocijo in predstavo za javnost? Nič nimam proti, hecu, reklami in sproščenemu vzdušju...ampak Na tak primitiven način reklama, hec in sexy reševalke (pesem reševlka!!!) ter sedaj se neki kvazi "vroči" fantje NE sodijo v okolje kjer so ljudje resnično bolni, se vsakodnevno borijo za življenje in nemalokrat trpijo tako fizično kot psihično. Se vam zdi korektno da se tako obnašate na postelji, kjer se je še dan prej nekdo boril za življenje?« je zapisala med drugim in na koncu dodala, da misli, da zmoremo veliko več od take plitkosti, veliko boljšo reklamo/promocijo in veliko več spoštovanja in razuma, ko vstopimo v okolje, kjer se ljudje borijo za zdravo življenje.