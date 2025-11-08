Ana Pusovnik ganila s sporočilom možu: »Tako zelo sem ponosna nate ...«

Vplivnica Ana Taks (prej Pusovnik) je s svojimi sledilci delila čustven zapis, ki je nedvomno mnoge raznežil. Tokrat ni šlo za novo modno kampanjo ali družinski izlet, temveč za ganljivo sporočilo podpore in ponosa svojemu možu, Sašku Taksu, ki stopa na novo življenjsko pot – v politične vode.

»Tako zelo sem ponosna nate. Res sem srečna, ko si ti srečen, in občudujem te, ker si mladosten tako na zunaj kot v srcu. Čeprav bi si včasih želela, da bi se vsaj malo umiril,« je zapisala Ana v smehu, nato pa zapis zaključila s srčkom: »Ravno ta tvoja energija te dela posebnega in me vedno znova očara.«

Ljubezen, politika in nogomet: vplivnica Ana Taks ganila s sporočilom možu Sašku! FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Njeno sporočilo je spremljala fotografija nasmejanega Saška, ki letos resnično ne miruje. Dvajset let starejši podjetnik s Koroške je januarja prevzel vodenje Nogometnega kluba Korotan Prevalje, kjer mu ob strani stoji tudi poslanec Jani Prednik, zdaj pa se podaja še v politične vode – s stranko Demokrati so namreč ustanovili nova odbora v Ravnah in Mežici.

Saško Taks, ki je z Ano nedavno dobil drugega otroka, očitno uživa v aktivnem življenju – med športom, družino in zdaj še politiko. Ana pa mu pri vsem tem stoji ob strani kot največja opora in navijačica.

Kot pravi sama: »Srečna sem, ko si ti srečen.« In glede na to, koliko področij Saško trenutno osvaja, se zdi, da razlogov za srečo ne bo zmanjkalo.