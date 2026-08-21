Vplivnica Špela z iskrenim zapisom: »Pazite, kam in komu dajete svoj denar ...«

Špela Vehar, Slovenka, ki si je življenje ustvarila v Tanzaniji, je sledilcem pokazala precej bolj ranljivo plat svojega vsakdana. Ko je med pandemijo prvič odpotovala na Zanzibar, si verjetno ni predstavljala, da bo otok tako močno zaznamoval njeno prihodnost. Sprva so jo pritegnili drugačna energija, občutek svobode in manj omejeno življenje. Kratek obisk se je nato spremenil v povsem novo življenjsko poglavje. Ob uspehih in sončnih posnetkih pa se, kot je pokazala zdaj, skrivajo tudi precej težji trenutki. Tokrat ni delila klasične zgodbe o hujšanju ali preobrazbi, temveč posnetek, v katerem je odkrito spregovorila o pridobivanju kilogramov. V videu je pojasnila, da so na njeno počutje in telo po njenem mnenju vplivali stres, finančna negotovost in številni drugi pritiski letošnjega leta. Sama je zapis začela zelo neposredno. »Te objave nisem hotela narediti,« je priznala. Kot je pojasnila, jo je k objavi spodbudilo spoznanje, da lahko dolgotrajen finančni stres različne ljudi prizadene na različne načine. Pri sebi je opazila povečanje telesne teže, pri drugi ženski pa povsem drugačen telesni odziv. »Jaz sem se zredila, njo je 'požrlo',« je zapisala. Poudarila je, da se je konec marca odločila za finančno investicijo, glede katere že od začetka ni bila povsem prepričana. S tem se je po njenih besedah začelo obdobje negotovosti, ki je močno poseglo v njen občutek varnosti in nadzora.

»Pazite, kam in komu dajete svoj denar ...«

Veharjeva je v daljšem zapisu razložila, da investicija ni imela povsem jasno določene končne višine finančnega vložka. Med razlogi za svoje nezadovoljstvo je navedla tudi dejstvo, da se za takšno odločitev sama od sebe verjetno ne bi odločila. Opozorila je, da ji je zaradi pomanjkanja znanja na tem področju primanjkovalo občutka nadzora, kar je njeno stisko še povečalo. Po njenem prepričanju se je vse skupaj dodatno stopnjevalo pred potovanjem v Slovenijo, ko je vedela, da bo delala manj in bodo njeni prihodki zato nižji. Pri tem je zapisala, da so se v njej pojavili »preživetveni strahovi in nemir«. Gre za njen osebni pogled na povezavo med življenjskimi okoliščinami, stresom in telesnimi spremembami, ki ga je v objavi razložila skozi lastno izkušnjo. Pomemben del njenega zapisa je bil tudi trenutek, ko je ugotovila, da mora iz položaja, ki jo obremenjuje, izstopiti. »K sreči mi je znanje iz psihosomatike pomagalo, da sem prepoznala, kaj se dogaja, in sem zadevo v teh dneh prekinila,« je zapisala.

Nato je sledil še neposreden poziv ženskam, naj bodo previdne pri finančnih odločitvah in odnosih, v katerih čutijo pritisk, da morajo nekaj dokazovati. »Pazite, kam in komu dajete svoj denar in ne dokazujte se nikomur s tem, da nekaj dajete,« je med drugim poudarila. Sledilke je spodbudila tudi, naj svoje težke izkušnje delijo z ljudmi, ki jim zaupajo. Sama je priznala, da ji je prav pogovor z bližnjimi v zadnjih tednih najbolj pomagal. »Meni je najbolj pomagalo, da sem zgodbo delila z ljudmi, ki sem jim zaupala,« je zapisala. Ob koncu je dodala, da upa, da bo kmalu spet dobro, in ženskam, ki so se znašle v podobnih okoliščinah, ponudila možnost pogovora. Ranljiva objava je tako pokazala povsem drugačno Špelo od tiste, ki jo sledilci pogosto spremljajo skozi uspehe, potovanja in družinsko življenje, saj je tokrat brez olepševanja spregovorila tudi o negotovosti, strahu in osebnih mejah.