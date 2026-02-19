Vroča Carmen ima zdravstvene težave, Mark brez zadržkov: »Nehaj kaditi, pa jih ne boš imela« (FOTO in VIDEO)

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija se razmerja med tekmovalci zaostrujejo, čustva pa iz oddaje v oddajo vse težje ostajajo pod nadzorom. V središču dogajanja je v zadnjih dneh Carmen Osovnikar, ki se je kljub prizadevanjem za mirno sobivanje, znašla v vrtincu očitkov in napetih besednih obračunov.

Iskra je preskočila že ob glasovanju za prvega dvobojevalca, ko ji je Aleksandra očitala preračunljivo dogovarjanje o glasovih. Carmen je obtožbe odločno zavrnila, razprava pa je razgalila krhke odnose znotraj družine. Napetosti so se stopnjevale tudi v nadaljevanju tedna, ko jo je Mark označil za negativno in ignorantsko ter ji ob tem zabrusil, naj preneha kaditi, če želi izboljšati svoje zdravstveno stanje.

Za drugega dvobojevalca se je javil Žiga

Prvi dvobojevalec tega tedna je postal Dino, ki je prejel največ glasov sotekmovalcev. Novico mu je sporočila glava družine Ema Dragišić, ki je ob tem poudarila pomen preudarnosti in povezanosti v igri, kjer šteje vsak korak. Igor Mikič je kasneje za drugega dvobojevalca izzval Žigo, ta pa je izziv sprejel z besedami, da si želi arene in preizkušnje, ki bi utrdila njegov položaj v nadaljevanju tekmovanja. Če se Žiga ne bi javil za drugega dvobojevalca, bi se po vsej verjetnosti v areni znašla Carmen, ki je prav tako prejela veliko glasov. Tehtnico je dokončno prevesila La Toya, ki je črni oreh namenila Žigi.

La Toya je s črnim orehom tehtnico nagnila na eno stran in zaznamovala izid tedna. FOTO: Posnetek zaslona

V petkovi areni se bosta tako pomerila Dino in Žiga. Večina članov družine odkrito računa na Žigovo zmago, napovednik oddaje pa namiguje, da bo ta izbral moč, kar pomeni fizično zahteven dvoboj, kjer bodo odločale vzdržljivost, zbranost in trdna volja. Za boljše razpoloženje na posestvu so po glasovanju poskrbele Carmen, La Toya in Pia, ki so se v vročih dneh sproščeno sprehajale v nedrčkih in s tem vsaj za trenutek preusmerile pozornost z napetih odnosov na nekoliko bolj lahkotno vzdušje. Carmen pa je v teh dneh na družbenih omrežjih razkrila, da se sooča z zdravstvenimi težavami in da trenutno jemlje antibiotik, zato trenutnega dogajanja na Kmetiji še ni komentirala.