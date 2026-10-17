Vroče med Slovencema na Love Islandu, a imata problem: Anja in Gašper se oba pišeta Širovnik, oba sta iz Haloz ...

V resničnostnem šovu Otok ljubezni Adria očitno velja pravilo, da je od sovraštva do ljubezni le korak. Slovenska tekmovalca Anja Širovnik in Gašper Širovnik, ki sta si še pred kratkim izmenjevala ostre besede, sta zdaj postala par. Med njima so že padli strastni poljubi, njuno zbliževanje pa je poskrbelo za nov val drame med preostalimi otočani.

Toda zgodba ima še precej nenavaden zaplet. Anja in Gašper nimata skupnega le priimka, temveč tudi družinske korenine. Oba sta se zato že pred dnevi začela spraševati, ali ju morda povezujejo celo sorodstvene vezi.

Še pred kratkim sta se prepirala, zdaj padajo poljubi

Spomnimo, da je bil Gašper sprva v zvezi z Mili, prihod Anje pa je v njun odnos vnesel nemalo nemira. Nova tekmovalka ni skrivala, da ji je postavni Slovenec všeč, kar je sprožilo ljubosumje, očitke in številne prepire. Napetosti so bile tako velike, da sta se tudi Anja in Gašper večkrat ostro sprla. V nekem trenutku je Anja celo izjavila, da bi ga, če ne bi bilo kamer, udarila. A odnosi v vili so se očitno obrnili na glavo. Gašper je zvezo z Mili končal, z Anjo pa sta si začela izkazovati naklonjenost.

Med enim od izzivov ga je Anja nagradila s strastnim poljubom pod slapom. Pozneje je Gašper tudi pred drugimi tekmovalci jasno pokazal, koga želi ob sebi. Na večerni ceremoniji je za svojo novo partnerico izbral prav Anjo.

»Midva sva v sorodu!«

Ob njunem zbliževanju pa je znova zanimiv tudi pogovor, ki sta ga imela že pred dnevi.

Takrat sta se med spogledovanjem šalila celo o morebitni poroki in priimkih. Ker se oba pišeta Širovnik, je Anja razmišljala, kako bi bilo videti njeno ime po poroki. Gašper jo je v šali vprašal, ali bi se potem pisala Širovnik Širovnik. Pogovor pa je kmalu dobil nepričakovan preobrat. Ko ji je razkril, da njegov oče izvira iz Haloz, je Anja presenečeno ugotovila, da od tam prihaja tudi njena družina. »Midva sva v sorodu!« je vzkliknila. Gašper nad možnostjo ni bil nič bolj navdušen. »Reciva, da nisva,« sta se nazadnje grenko pošalila, nato pa kavč zapustila.

Enak priimek in družinske korenine iz istega območja seveda še ne pomenijo, da sta človeka v sorodu. Kljub temu je bilo naključje dovolj nenavadno, da je presenetilo tudi oba tekmovalca. Očitno pa ju ta pogovor ni odvrnil od nadaljnjega zbliževanja. Anja je po številnih neprijetnih trenutkih v vili priznala, da je za njo zelo zahtevno obdobje, v katerem je veliko jokala. Zdaj želi dati prednost sebi in svojim občutkom. Tudi Gašper je odločen, da njunemu odnosu ponudi priložnost. Kot je pojasnil, želi Anjo bolje spoznati in ugotoviti, ali lahko med njima nastane kaj resnejšega.

Kaj vemo o njunem otroštvu?

Anja, ki prihaja iz Velenja, je bila že kot deklica živahna, zgovorna in rada v središču pozornosti. Kot je pred leti razkrila v intervjuju, je oboževala petje, ples in nastopanje, pogosto pa je tudi vodila šolske predstave. Že v otroštvu je sanjala o veliki ljubezni, princu na belem konju in sanjski poroki. Odraščala je v povezani družini, v kateri so veliko časa namenjali pogovorom in skupnim izletom. Družina ji je ostala zelo pomembna tudi pozneje, ko se je preselila v tujino.

O Gašperjevem otroštvu je javno znanega precej manj. Ljubljančan je razkril le, da njegov oče izvira iz Haloz. Pomemben del njegovega življenja je šport, saj je sedem let igral košarko na profesionalni ravni, pozneje pa se je posvetil troboju moči, v katerem je postal državni podprvak. Kdaj se je začela njegova športna pot in koliko časa je kot otrok preživel v očetovem domačem kraju, za zdaj ni znano.