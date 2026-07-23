Poglejte jo! Slovenska voditeljica Darja v rdečih kopalkah pustila Slovence odprtih ust (VIDEO)

Priljubljena pevka in TV-voditeljica Darja Gajšek je vročino pregnala na najboljši možen način, v zavetju domačega vrta. Svoje oboževalce je očarala s fotografijo, na kateri pozira v seksi rdečih kopalkah in uživa v osvežitvi domačega bazena. In čeprav voda morda še ni bila popolnoma ogreta, je Darja stisnila zobe in nasmejana skočila v bazen. Ob objavi je navihano zapisala: »25 stopinj? Ni problema, pogumni se vseeno zmočimo! No v resnici sem tudi jaz potrebovala malo poguma. Možgane na 'pašo'. Domač bazen je zadovoljstvo otrok in mame ter atija.«

Skok v vodo pa ni le odlična osvežitev, ampak verjetno tudi prijeten del njene rehabilitacije. Spomnimo, Darja je v začetku maja prestala operacijo meniskusa. Na srečo okrevanje poteka odlično, pri čemer ima največ zaslug njen mož Alen, priznani fizioterapevt in kondicijski trener letošnjih državnih prvakov, NK Celje. Ker ima Alen svojo prakso sedaj tudi doma, je Darja v smehu priznala, da ima le nekaj privilegijev, saj ji na strokovno obravnavo ni treba čakati dolgo.

Kadar družina ne uživa v vodi, pa pri Gajškovih ne manjka ustvarjalnosti. Če enoletni sinček Maj že zdaj kaže veliko veselje do glasbe, hčerka Ema navdušuje s svojim darom za risanje. Tudi tukaj jabolko ni padlo daleč od drevesa, saj je Darja zaupala, da tudi sama z veseljem poprime za svinčnik in ustvarja čudovite risbe. Sodeč po najnovejših utrinkih, je njeno koleno spet v dobri formi, družinica pa maksimalno izkoristi vsak prost trenutek za osvežitev in odklop na domačem dvorišču.