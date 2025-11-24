Vroče v šovu Ljubezen po domače, Patricija dvignila temperaturo (FOTO)

V sedmi sezoni slovenske oddaje Ljubezen po domače smo priča čustveni zgodbi med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo Salobir. Njuna romanca je že postala ena izmed najbolj komentiranih – polna dram, preizkušenj in lepih trenutkov.

Dejan in Patricija sta že izrazila medsebojna čustva, ljubitelje romantike navdušujeta s svojo zgodbo in prizori, v katerih sta si izpovedala ljubezen. Tokrat je Patricija za Dejana pripravila prav posebno presenečenje, in sicer adrenalinsko preizkušnjo – organizirala je polet z jadralnim padalom. Dejan je sprejel izziv s prepričanjem: »Če si ti zraven, bom preživel.« Dejanova odločitev in njegove besede pa so pokazale na veliko mero zaupanja med njima.

FOTO: POP TV

Globoka povezanost

Po tistem adrenalinskem trenutku sta uživala v bolj umirjenem, romantičnem delu potovanja, v lepi nastanitvi, penini in družbi drug drugega, tudi v džakuziju. Bločan je med stiskanjem znova začutil metuljčke, še bolj, ko sta si izmenjala nekaj poljubčkov. Priznal je, da mu ob Patriciji hitro postane vroče, kar pa je pri zaljubljencih, kot je že večkrat omenila Patricija, obojestransko.

Poljubi in izmenjavanje občutkov so pokazali, da med njima ni le vznemirjenja, temveč globoka povezanost.

FOTO: POP TV

Komentatorji oddaje so njuno zgodbo označili kot eno najlepših v zgodovini Ljubezni po domače.

