Vse, česar niste vedeli o Anji Širovnik: od Sanjskega moškega in Tenerifov do kozmetike in Love Islanda (FOTO)

Anjo Širovnik je Slovenija prvič zares spoznala leta 2021 v prvi sezoni šova Sanjski moški. Takrat 22-letna Velenjčanka je Gregorja Čeglaja očarala že ob prvem srečanju in dobila vrtnico prvega vtisa, nato pa prišla vse do finala, kjer je Gregor na koncu izbral prav njo. Ljubezenske pravljice pa ni bilo. Že dan po koncu snemanja sta se dobila v Velenju in sklenila, da zveze ne bosta nadaljevala. Oba sta takrat poudarjala predvsem devetletno razliko v letih in različne življenjske načrte. Anja je pozneje povedala, da je med njima bila kemija, ne pa tudi pogoji za ljubezen.

Gregor Čeglaj in Anja Širovnik. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Gregorja je izbrala kamera, življenje pa najboljšo prijateljica

Kasneje sta se še bolj oddaljila. Ko je Gregor leta 2022 padel v pravo pravcato afero zaradi ocenjevanja izgleda deklet v izzivu znanega slovenskega ustvarjalca spletnih vsebin, je Anja precej ostro pripomnila, da jo preseneča, da 32-letnik pozornost gradi na blatenju drugih ljudi, in dodala, da očitno potrebuje dramo, da ga Slovenija ne bi pozabila. Danes nista več v stiku.

Čeprav v šovu ni našla ljubezni, je tam spletla pomembno prijateljstvo s Kajo Casar. Po koncu šova sta se skupaj odločili za precej velik korak in se preselili na Tenerife. Sprva sta živeli skupaj in bili skoraj nerazdružljivi, pozneje pa sta se njuni poti začeli razhajati. Anja je leta 2024 odkrito povedala, da se s Kajo ne družita več tako kot nekoč, vendar da med njima ni bilo kakšnega posebnega velikega spora, ki bi temu botroval. »Nič dramatičnega. Življenje se je zgodilo,« je pojasnila in dodala, da imata danes različne prijatelje, interese in življenjski slog. Kaja Casar je, kot vemo, lani v hrvaškem Sanjskem moškem našla pravega zase.

Anja leta 2021. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Ljubezen našla v plesnem učitelju

Na Tenerifih pa jo je kljub temu nekaj zadržalo. To je bil Abraham Torres, domačin. Anja ga je spoznala kmalu po selitvi na Tenerife, ko je iskala učitelja zumbe oziroma plesnega inštruktorja. Našla ga je prek spleta, nato sta se povezala še prek Instagrama in dogovorila za prvo uro.

Abraham se je ukvarjal s plesom in vodenjem plesnih oziroma zumba treningov. Anja je pozneje pripovedovala, da sta se začela dobivati ob kavah pred in po treningih ter na zabavah, nato pa sta postala par. Kasneje sta zaživela skupaj; v skupni dom sta se vselila aprila 2023. Zveza je trajala več let, končala pa se je v začetku leta 2025, ko se je Anja vrnila v Slovenijo. Sama je povedala, da je bil Abraham zadnje mesece praktično edini razlog, da se je še vračala na otok, saj se tam ni več počutila tako srečno kot na začetku.

Anja z Abrahamom. FOTO: Instagram

Iz resničnostne zvezdnice v podjetnico

Anja je prepoznavnost iz Sanjskega moškega precej hitro spremenila tudi v posel. Kot spletna vplivnica je ustanovila svojo kozmetično znamko ANSY. Sama je večkrat povedala, da je prav resničnostni šov odprl vrata njeni spletni karieri. Na Tenerifu je gradila profil, sodelovala z znamkami, ustvarjala vsebine in hkrati razvijala svoje izdelke. Med prvimi so bila olja za ustnice, pozneje pa še drugi lepotni izdelki.

Konec leta 2024 je presenetila še z zelo odkrito objavo o estetskem posegu. Odločila se je za povečanje prsi, ker z njihovim videzom ni bila zadovoljna. Povedala je, da jo je poseg mikal že približno dve leti prej, vendar si takrat ni upala. Pozneje se je vendarle odločila za operacijo, pri kateri so ji delno uporabili tudi lastno maščobo. Po posegu je bila nad rezultatom zelo zadovoljna.

Anja Širovnik FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Zdaj v Love Island kot bombshell

Po več kot petih letih se Anja zdaj vrača v resničnostni format. V Love Island Adria je vstopila kot nova bombshell in že ob prihodu dala jasno vedeti, da ni prišla igrat previdno. »Nisem prišla igrati na varno. Prišla sem tvegat, ker sem tudi v resničnem življenju takšna, da rada tvegam in preizkušam različne stvari,« je povedala ob prihodu. 27-letnica je hitro začela preverjati, kdo je v vili zares zaprt za nove možnosti in kdo morda vendarle ne. Posebej jo je očitno zanimal Roberto, za katerega so ji povedali, da je med najbolj »nedosegljivimi«, kar jo je po lastnih besedah le še dodatno motiviralo.

Na zasebnem zmenku je šla precej neposredno v napad in vprašala, ali med njima obstaja kakšna možnost ali pa je obsojena zgolj na prijateljsko cono. A za zdaj je Roberto ostal pri svoji partnerki.