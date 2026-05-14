PREDALEČ

Vse za oglede in lajke? Mark iz Kmetije šel na urgenco, da bi se norčeval: »V resnici me je samo kakat tiščalo...« (VIDEO)

Mark, eden najbolj opaznih tekmovalcev letošnje sezone šova Kmetija, ije rad v središču dogajanja. Čeprav smo mladega »šilčka« sprejeli kot zabaven lik, pa se zadnje čase poslužuje vzbujanja pozornosti na vedno manj okusne načine.
Mark bi za pozornost naredil vse. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 14. 5. 2026 | 09:30
2:09
A+A-

Na omrežju X je zaokrožil skupek posnetkov Marka Baržića, ki se norčuje iz dela urgence in zdravstvenega osebja, kar je med uporabniki spleta sprožilo val zgražanja. Mark, ki smo ga sprejeli kot enega izmed bolj zabavnih tekmovalcev letošnje sezone Kmetije, pa se zadnje čase pozornosti oklepa na vse možne načine. Njegova kontroverznost se stopnjuje, tudi v neokusne smeri.

Vplivnež Mark, ki je že razburil javnost, zdaj vstopa v Kmetijo: »Skrbi me, da bom uničil svoja najljubša oblačila«

Pred kakim tednom je po medijih zaokrožila zgodba, da je imel nekaj težav na Spring Breaku v Lanterni pri Poreču. Po njegovih besedah se je zabava hitro sprevrgla v neprijetno izkušnjo, saj naj bi ga drugi obiskovalci več večerov zapored nadlegovali. V videih na TikToku je razlagal, da so vanj metali led in kozarce, ljudje pa naj bi ga tudi neprestano ustavljali, kričali njegovo ime in želeli fotografije. Najbolj je odmevala njegova zgodba o incidentu pred klubom, ko naj bi mu nekdo v uho porinil pogriženo palčko od lizike.

Mark je v posnetku jezno komentiral, da razume, da je 'tražena roba', vendar se mu zdi nenormalno, da ljudje v nekoga mečejo predmete ali ga fizično nadlegujejo samo zato, ker je prepoznaven obraz z družbenih omrežij. Komentatorji pa so se hitro obregnili, da zagotovo obstaja še kak drug razlog za vse to dogajanje, ne samo prepoznavnost. 

Slovenski vplivnež šokiral javnost, ko je opisal svoj vsakdan: ne boste verjeli, kaj je storil po kritikah ... (VIDEO)

Novi posnetek, v katerem se norčuje iz urgence, pa je po mnenju številnih uporabnikov družbenih omrežij presegel mejo dobrega okusa. Nekateri glasno menijo, da je zdravstvo že dovolj obremenjeno, brez, da ga za svoje namene izkoriščajo še TikTokerji. Čeprav je Mark očitno ugotovil, da mu provokacije prinašajo pozornost in odzive, meja med spletno zabavo in neokusnim norčevanjem počasi postaja vse tanjša.

