Tanja Ribič je pokazala svojo, mnogi navdušeni (VIDEO)

Vsestranska igralka Tanja Ribič obožuje izzive – tako poklicne kot življenjske. V igralskem svetu ji teh izzivov nikoli ne zmanjka. Eden najbolj pogumnih in drznih projektov je njena nova predstava Tako ti je, mala, ki so jo označili za čisto prvi slovenski ženski stand-up muzikal, poln humorja, glasbe in nalezljive energije, ki pusti občinstvo čisto odprtih ust in ogrela srca.

Tanja s to predstavo navdušuje vse po Sloveniji; v prestolnici jo bomo znova videli 11. decembra v Odiseji.

A Tanja Ribič je neprimerljivo več kot igralka. Je glasna in pogumna, hkrati pa nežna in čustvena pričevalka časa — ne boji se izpostaviti nepravičnosti, a obenem ohranja radost otroka, kadar razmišlja o vrtu, družini in majhnih življenjskih trenutkih. Njena pristna toplina in avtentičnost sta preprosto osupljivi.

Nedavno je na Instagramu delila video, v katerem razkriva svojo najlepšo cvetočo lepotičko, ki jo je z ljubeznijo vzgojila na svojem vrtu. Ker so dnevi zdaj krajši, je novico delila v popolni temi – a to ni ubilo njenega navdušenja, temveč je podčrtalo njeno neizmerno predanost in prefinjen občutek za lepoto. Igralka je simpatično priznala, da se je preprosto morala pohvaliti s svojo »misico«.

Ko je na koncu vprašala sledilce: »Povejte mi, prosim, kaj vi naredite z zelenimi listi, če jih tudi uporabite?« — se njena radovednost in skromna radost življenja pokažeta kot izjemno navdihujoči.

Komentarji sledilcev

Pod njeno objavo se je sprožil plaz toplih in praktičnih nasvetov: od smutijev, juh do dušenja zelenih listov — njena skupnost ji zaupa in cenijo njeno predanost naravi in trajnosti.

»Oooo bravo, jaz dam liste v smuti. Sem jih pa tudi že skuhala.«

»Za zelenjavno osnovo (juha), čips vrhunski, namesto blitve, in tako naprej. Zelo lepo cvetačo imate, čestitke.«

»Kar na drobno narežem, je za zelenjavno juhico. Lahko pa tudi za jušno osnovo.«

»Tanja, Tanja je raziskala: zeleni listi so še bolj hranljivi od bele rožice cvetače. Zato, ker varujejo to belo sredico. Jaz jih narežem na drobno, uporabim v zelenjavnem curryu, zelenjavnih juhicah ali kot prilogo. Torej zelene liste narežeš na tanko, podušiš cca 15 minut, dodaš poljubne začimbe (npr. česen v prahu, sol, origano). Pride top. Lahko malce dodaš kokosove smetane za omakico. Na rdeče pa dodaš paradižnikovo mezgo ali rdečo papriko v prahu. Skratka, nikar stran metat zelo hranljivih zelenih listov.«

»Joj, krasna lepotička. Seveda, liste, vse v zelenjavni juhici ali samo kot prilogo na maslu. Lep pozdrav.«

Postala bo babica

V začetku meseca so v javnosti vzniknile govorice, da bodo v družini Djurić zibali. Zala Djurić naj bi bila namreč noseča. Veselo novico je razkrila prav Tanja, ki jo očitno kmalu čaka vloga babice.