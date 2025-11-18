  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VZGOJENA Z LJUBEZNIJO NA DOMAČEM VRTU

Tanja Ribič je pokazala svojo, mnogi navdušeni (VIDEO)

Tanja Ribič ni le uspešna igralka, temveč tudi vrtnarka.
Tanja Ribič FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Tanja Ribič FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 18. 11. 2025 | 19:34
 18. 11. 2025 | 19:40
A+A-

Vsestranska igralka Tanja Ribič obožuje izzive – tako poklicne kot življenjske. V igralskem svetu ji teh izzivov nikoli ne zmanjka. Eden najbolj pogumnih in drznih projektov je njena nova predstava Tako ti je, mala, ki so jo označili za čisto prvi slovenski ženski stand-up muzikal, poln humorja, glasbe in nalezljive energije, ki pusti občinstvo čisto odprtih ust in ogrela srca.

Tanja s to predstavo navdušuje vse po Sloveniji; v prestolnici jo bomo znova videli 11. decembra v Odiseji.

A Tanja Ribič je neprimerljivo več kot igralka. Je glasna in pogumna, hkrati pa nežna in čustvena pričevalka časa — ne boji se izpostaviti nepravičnosti, a obenem ohranja radost otroka, kadar razmišlja o vrtu, družini in majhnih življenjskih trenutkih. Njena pristna toplina in avtentičnost sta preprosto osupljivi.

Nedavno je na Instagramu delila video, v katerem razkriva svojo najlepšo cvetočo lepotičko, ki jo je z ljubeznijo vzgojila na svojem vrtu. Ker so dnevi zdaj krajši, je novico delila v popolni temi – a to ni ubilo njenega navdušenja, temveč je podčrtalo njeno neizmerno predanost in prefinjen občutek za lepoto. Igralka je simpatično priznala, da se je preprosto morala pohvaliti s svojo »misico«.

Ko je na koncu vprašala sledilce: »Povejte mi, prosim, kaj vi naredite z zelenimi listi, če jih tudi uporabite?« — se njena radovednost in skromna radost življenja pokažeta kot izjemno navdihujoči.

Komentarji sledilcev

Pod njeno objavo se je sprožil plaz toplih in praktičnih nasvetov: od smutijev, juh do dušenja zelenih listov — njena skupnost ji zaupa in cenijo njeno predanost naravi in trajnosti.

»Oooo bravo, jaz dam liste v smuti. Sem jih pa tudi že skuhala.«

»Za zelenjavno osnovo (juha), čips vrhunski, namesto blitve, in tako naprej. Zelo lepo cvetačo imate, čestitke.«

»Kar na drobno narežem, je za zelenjavno juhico. Lahko pa tudi za jušno osnovo.«

»Tanja, Tanja je raziskala: zeleni listi so še bolj hranljivi od bele rožice cvetače. Zato, ker varujejo to belo sredico. Jaz jih narežem na drobno, uporabim v zelenjavnem curryu, zelenjavnih juhicah ali kot prilogo. Torej zelene liste narežeš na tanko, podušiš cca 15 minut, dodaš poljubne začimbe (npr. česen v prahu, sol, origano). Pride top. Lahko malce dodaš kokosove smetane za omakico. Na rdeče pa dodaš paradižnikovo mezgo ali rdečo papriko v prahu. Skratka, nikar stran metat zelo hranljivih zelenih listov.«

»Joj, krasna lepotička. Seveda, liste, vse v zelenjavni juhici ali samo kot prilogo na maslu. Lep pozdrav.«

Postala bo babica

V začetku meseca so v javnosti vzniknile govorice, da bodo v družini Djurić zibali. Zala Djurić naj bi bila namreč noseča. Veselo novico je razkrila prav Tanja, ki jo očitno kmalu čaka vloga babice.

 

Več iz teme

igralkadružinavrtTanja Ribičcvetača
ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Naomi Watts o menopavzi: z enim samim korakom sem postala mati in starka

Slavna igralka je napisala iskreno, zabavno in poučno knjigo Oh, ta menopavza.
Danaja Lorenčič18. 11. 2025 | 20:00
19:55
Novice  |  Svet
PRETRESLJIVO

Po brutalnem umoru se je oglasil znani novinar: Slišala sva se pred nekaj dnevi ...

»Zdaj bo ta isti bednik naslednja desetletja živel na toplem, hranjen in varovan na račun ljudi, ki so vredni tisočkrat več od njega.«
18. 11. 2025 | 19:55
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivka v osnovni šoli, 12-letnik zabodel dve leti starejšo deklico

Besedni spopad se je sprevrgel v krvavi napad.
18. 11. 2025 | 19:45
19:34
Bulvar  |  Domači trači
VZGOJENA Z LJUBEZNIJO NA DOMAČEM VRTU

Tanja Ribič je pokazala svojo, mnogi navdušeni (VIDEO)

Tanja Ribič ni le uspešna igralka, temveč tudi vrtnarka.
18. 11. 2025 | 19:34
19:25
Lifestyle  |  Stil
REDKEJE, KOT MISLITE

Kolikokrat pari dejansko seksajo? Odgovor vas lahko preseneti

Kako pogosto je v spalnici akcija, je odvisno od mnogih dejavnikov.
18. 11. 2025 | 19:25
18:26
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Pokojninska reforma objavljena v uradnem listu! To vse prinaša, Golob ima pomembno sporočilo

Ohranitev 40 let pokojninske dobe, postopno se dviguje starostna meja za upokojitev, letni dodatek po novem izplačan v petih razredih.
18. 11. 2025 | 18:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki