Vsi so obstali ob fotografiji: poglejte, kakšna lepotica je hčerka Metke Albreht (FOTO)

Znana slovenska stilistka in nekdanja miss Slovenije Metka Albreht je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih pobožala sledilce. Tokrat pa razlog ni bil njen modni izbor ali stilski nasvet, temveč fotografija, na kateri je v ospredju njena prikupna hčerka Alina. Mnogi so ob fotografiji zapisali, da je mlada Alina prava lepotica, številni pa so opazili tudi močno podobnost z mamo. Ni presenetljivo, da je objava hitro pritegnila veliko pozornosti in požela številne pohvale.

Metka Albreht je že vrsto let eno najbolj prepoznavnih imen slovenske modne scene. Javnost jo je spoznala kot miss Slovenije, pozneje pa si je ustvarila uspešno kariero stilistke in kostumografke. Sodelovala je pri številnih televizijskih projektih, modnih fotografiranjih in oglaševalskih kampanjah, danes pa velja za eno najbolj uveljavljenih modnih strokovnjakinj pri nas. Kljub dolgoletni prisotnosti v javnosti zasebno življenje skrbno varuje, zato so družinske fotografije precej redke.

Prav zato je vsaka objava, na kateri pokaže svoja otroka, med sledilci deležna toliko več zanimanja. Metka je mama dveh otrok, hčerke Aline in mlajšega sina Etijena, pri čemer se v javnosti največkrat pojavi prav Alina, ki je letos dopolnila 20 let. Ob njenem jubileju je Metka razkrila tudi nekoliko bolj osebno plat njunega odnosa. Povedala je, da hčerka svojega rojstnega dne ni mogla praznovati na običajen način, saj se je pripravljala na zahteven izpit. Zato je družina praznovanje prestavila in ji pripravila posebno družinsko slavje, ob katerem ni skrivala ponosa nad njeno odgovornostjo, srčnostjo in zrelostjo.

Da čas res hitro beži, je Metka večkrat poudarila tudi v preteklih objavah, ko je delila skupne utrinke s hčerko. V enem izmed zapisov je priznala, da komaj verjame, kako hitro je njena prvorojenka odrasla, danes pa mnogi ugotavljajo, da je Alina podedovala tako mamino eleganco kot naravno lepoto. Pod objavo se vrstijo komentarji, da je Alina prava mlada dama, številni pa menijo, da bi brez težav stopila tudi pred fotografski objektiv ali na modno pisto. Sama sicer ostaja zunaj žarometov in javnega življenja ter se, kolikor je znano, posveča predvsem študiju.