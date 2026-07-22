  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILSKA SENZACIJA

Will Smith po vožnji z mrcino, ki jo ima tudi Luka Dončić, ostal brez besed (VIDEO)

Hollywoodski zvezdnik je na Hrvaškem doživel adrenalinsko vožnjo v enem najhitrejših avtomobilov na svetu.
Will Smith in Mate Rimac FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Will Smith in Mate Rimac FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 22. 7. 2026 | 13:15
4:08
A+A-

Ko je hollywoodski igralec Will Smith po adrenalinski vožnji v Rimcu Neveri priznal, da česa podobnega še ni doživel, se je marsikdo vprašal, kako je sedeti v enem najhitrejših avtomobilov na svetu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić odgovora ne išče več – Nevera je namreč že nekaj časa del njegove prestižne zbirke avtomobilov.

Smith je med obiskom Hrvaške sedel na sovoznikov sedež Nevere, za volanom pa je bil ustanovitelj podjetja Mate Rimac osebno. Posnetek vožnje je igralec objavil na Instagramu in v le nekaj urah zbral več kot milijon ogledov. Ob njem je zapisal: »Now THAT'S how you're 'sposed to drive! From now on THAT'S how you drive!« oziroma v prevodu: »Tako se vozi! Od zdaj naprej se vozi samo tako!« Med brutalnim pospeševanjem je Smith večkrat zaprl oči, po koncu vožnje pa priznal, da česa podobnega še ni doživel. Rimac mu je na zaprti stezi predstavil osupljive zmogljivosti Nevere – od neverjetnega pospeška do spektakularnih driftov, ki so hollywoodskega zvezdnika pustili brez besed.

Hrvaški hiperavtomobil, ki podira rekorde

Rimac Nevera velja za tehnološki ponos Hrvaške in enega najbolj naprednih električnih hiperavtomobilov na svetu. Poganjajo ga štirje elektromotorji s skupno močjo kar 1.914 konjskih moči, do 100 kilometrov na uro pa pospeši v manj kot dveh sekundah. Z doseženimi svetovnimi rekordi je Nevera postavila nove mejnike med električnimi hiperšportniki.

Podjetnik Mate Rimac je iz majhne garažne ideje ustvaril podjetje svetovnega formata, njegove tehnologije pa danes uporabljajo številni najprestižnejši avtomobilski proizvajalci. Njegovo ime je postalo sinonim za vrhunsko električno tehnologijo, Nevera pa eden najbolj zaželenih hiperavtomobilov na svetu.

Luka Dončić je med redkimi lastniki Nevere

Če je Will Smith Nevero doživel med adrenalinsko vožnjo, jo je Luka Dončić preprosto uvrstil v svojo izjemno avtomobilsko zbirko. Ko je slovenski zvezdnik lige NBA kupil Nevero, je ta postala 14. avtomobil v njegovi zbirki. Pozneje je svojo zbirko dopolnil še z Bugattijem Mistralom, enim najredkejših in najdražjih avtomobilov na svetu, vrednim okoli pet milijonov ameriških dolarjev. Danes njegova zbirka šteje že 15 prestižnih vozil.

Dončićeva avtomobilska zbirka velja za eno najbolj impresivnih med športniki. V njej so med drugim Koenigsegg Regera, Mercedes-AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera, Audi A7, Apocalypse Hellfire 6x6, Ford Bronco iz leta 1967, Chevrolet Camaro iz leta 1968, Zastava 750, Rimac Nevera in Bugatti Mistral.

Košarkar Los Angeles Lakersov je že večkrat razkril, da je njegov najljubši avtomobil Brabus Rocket 1000, medtem ko je bil njegov dolgoletni sanjski avtomobil Bugatti. Sprva je priznal, da se mu zdi predrag, pozneje pa si je željo vendarle izpolnil.

Od Hrvaške do Hollywooda in lige NBA

Zgodba Nevere je veliko več kot zgodba o avtomobilu. Je zgodba o viziji Mata Rimca, ki je iz majhnega projekta ustvaril globalno tehnološko podjetje in dokazal, da lahko tudi iz naše regije pride avtomobil, ki navdušuje ves svet. Will Smith je s svojo objavo milijonom sledilcev pokazal, kako spektakularna je vožnja z Nevero. Luka Dončić pa je potrdil, da hrvaški hiperavtomobil ni le tehnološki dosežek, temveč tudi eden najbolj zaželenih prestižnih avtomobilov na svetu.

Nevera danes povezuje Hollywood, ligo NBA in vrh avtomobilske industrije ter ostaja simbol hitrosti, inovacij in drznih idej, ki so Mata Rimca izstrelile med najpomembnejša imena sodobne avtomobilske industrije.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Rimac NeveraRimacRimac AutomobiliLuka Dončićavtomobilska industrijaavtomobilizemWill SmithHrvaškaAvtomobilihitrost
ZADNJE NOVICE
13:32
Novice  |  Slovenija
HVALEŽNI

Spar je šest mesecev po velikem požaru razveselil ljubljanske gasilce: v zahvalo donirali 50 tisočakov

V podjetju nadaljujejo gradnjo novega sodobnega skladišča.
22. 7. 2026 | 13:32
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
HVALEŽNOST

Brez Josipa: tako je Danijela Martinović praznovala 55. rojstni dan

Poseben dan je obeležila na sebi ljub način.
22. 7. 2026 | 13:25
13:15
Bulvar  |  Domači trači
AVTOMOBILSKA SENZACIJA

Will Smith po vožnji z mrcino, ki jo ima tudi Luka Dončić, ostal brez besed (VIDEO)

Hollywoodski zvezdnik je na Hrvaškem doživel adrenalinsko vožnjo v enem najhitrejših avtomobilov na svetu.
22. 7. 2026 | 13:15
13:00
Bulvar  |  Suzy
AKTIVNA

Nina Ivanič: zdrav duh v zdravem telesu! (Suzy)

Simpatična igralka Nina Ivanič, ki je junija praznovala petinpetdeseti rojstni dan, je v zavidljivi telesni pripravljenosti.
22. 7. 2026 | 13:00
12:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALITETA

Rop sredi Gorenjske: z vratu žrtve strgal nakit, nato pobegnil

Policija išče storilca roparske tatvine in opozarja občane na večjo previdnost.
22. 7. 2026 | 12:42
12:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Na Hrvaškem v nekaj minutah izginila dva terierja: tega nikar ne naredite s svojim psom

Na Hrvaškem sta izginila dva majhna terierja, ki nujno potrebujeta zdravila. Lastnike psov opozarjajo, naj bodo na dopustu posebno previdni.
22. 7. 2026 | 12:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki