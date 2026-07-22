Will Smith po vožnji z mrcino, ki jo ima tudi Luka Dončić, ostal brez besed (VIDEO)

Ko je hollywoodski igralec Will Smith po adrenalinski vožnji v Rimcu Neveri priznal, da česa podobnega še ni doživel, se je marsikdo vprašal, kako je sedeti v enem najhitrejših avtomobilov na svetu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić odgovora ne išče več – Nevera je namreč že nekaj časa del njegove prestižne zbirke avtomobilov.

Smith je med obiskom Hrvaške sedel na sovoznikov sedež Nevere, za volanom pa je bil ustanovitelj podjetja Mate Rimac osebno. Posnetek vožnje je igralec objavil na Instagramu in v le nekaj urah zbral več kot milijon ogledov. Ob njem je zapisal: »Now THAT'S how you're 'sposed to drive! From now on THAT'S how you drive!« oziroma v prevodu: »Tako se vozi! Od zdaj naprej se vozi samo tako!« Med brutalnim pospeševanjem je Smith večkrat zaprl oči, po koncu vožnje pa priznal, da česa podobnega še ni doživel. Rimac mu je na zaprti stezi predstavil osupljive zmogljivosti Nevere – od neverjetnega pospeška do spektakularnih driftov, ki so hollywoodskega zvezdnika pustili brez besed.

Hrvaški hiperavtomobil, ki podira rekorde

Rimac Nevera velja za tehnološki ponos Hrvaške in enega najbolj naprednih električnih hiperavtomobilov na svetu. Poganjajo ga štirje elektromotorji s skupno močjo kar 1.914 konjskih moči, do 100 kilometrov na uro pa pospeši v manj kot dveh sekundah. Z doseženimi svetovnimi rekordi je Nevera postavila nove mejnike med električnimi hiperšportniki.

Podjetnik Mate Rimac je iz majhne garažne ideje ustvaril podjetje svetovnega formata, njegove tehnologije pa danes uporabljajo številni najprestižnejši avtomobilski proizvajalci. Njegovo ime je postalo sinonim za vrhunsko električno tehnologijo, Nevera pa eden najbolj zaželenih hiperavtomobilov na svetu.

Luka Dončić je med redkimi lastniki Nevere

Če je Will Smith Nevero doživel med adrenalinsko vožnjo, jo je Luka Dončić preprosto uvrstil v svojo izjemno avtomobilsko zbirko. Ko je slovenski zvezdnik lige NBA kupil Nevero, je ta postala 14. avtomobil v njegovi zbirki. Pozneje je svojo zbirko dopolnil še z Bugattijem Mistralom, enim najredkejših in najdražjih avtomobilov na svetu, vrednim okoli pet milijonov ameriških dolarjev. Danes njegova zbirka šteje že 15 prestižnih vozil.

Dončićeva avtomobilska zbirka velja za eno najbolj impresivnih med športniki. V njej so med drugim Koenigsegg Regera, Mercedes-AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera, Audi A7, Apocalypse Hellfire 6x6, Ford Bronco iz leta 1967, Chevrolet Camaro iz leta 1968, Zastava 750, Rimac Nevera in Bugatti Mistral.

Košarkar Los Angeles Lakersov je že večkrat razkril, da je njegov najljubši avtomobil Brabus Rocket 1000, medtem ko je bil njegov dolgoletni sanjski avtomobil Bugatti. Sprva je priznal, da se mu zdi predrag, pozneje pa si je željo vendarle izpolnil.

Od Hrvaške do Hollywooda in lige NBA

Zgodba Nevere je veliko več kot zgodba o avtomobilu. Je zgodba o viziji Mata Rimca, ki je iz majhnega projekta ustvaril globalno tehnološko podjetje in dokazal, da lahko tudi iz naše regije pride avtomobil, ki navdušuje ves svet. Will Smith je s svojo objavo milijonom sledilcev pokazal, kako spektakularna je vožnja z Nevero. Luka Dončić pa je potrdil, da hrvaški hiperavtomobil ni le tehnološki dosežek, temveč tudi eden najbolj zaželenih prestižnih avtomobilov na svetu.

Nevera danes povezuje Hollywood, ligo NBA in vrh avtomobilske industrije ter ostaja simbol hitrosti, inovacij in drznih idej, ki so Mata Rimca izstrelile med najpomembnejša imena sodobne avtomobilske industrije.