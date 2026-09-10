World Top Model Slovenia 2026: v Milano odhaja Mariborčanka Zoja (FOTO)

Slovenija ima nov World Top Model. Na velikem finalu WTM Slovenia & Balkans 2026, ki je združil modo, glasbo, lepoto in glamur, je med 17 finalistkami slavila 20-letna študentka prava Zoja Vernik Šimek iz Maribora. Pred mednarodno strokovno žirijo je osvojila prestižni naziv in nagrado, ki ji odpira vrata v mednarodni modni svet. Zoja sicer prihaja iz znane družine, saj je vnukinja legendarnega slovenskega komika in voditelja Vinka Šimeka.

Med drugim jo čaka nastop na Fashion Weeku v Milanu 2027, decembra pa bo Slovenijo zastopala na svetovnem finalu World Top Model v Milanu, kjer bo sodelovalo več kot 100 modelov s petih kontinentov. »Naziv mi pomeni neizmerno veliko. Je uresničitev dolgoletnih sanj in pomemben korak naprej v svetu mode,« pravi Zoja. Veseli se tudi modeling akademije v Italiji, nastopov na Fashion Weekih ter novih poznanstev, izkušenj in sodelovanj z modnimi agenti iz najpomembnejših modnih prestolnic.

Dvajsetletna Mariborčanka bo decembra Slovenijo zastopala na svetovnem finalu v Milanu.

Večer so odprle aktualne in nekdanje zmagovalke WTM Slovenia Helena Dejanović, Anita Švajger, Žanet Skomina, Novka Čoprka, Martina Pijunovič, Rebeka Predan, Darya Posipai, Jacqueline Kepic in Tia Radelj. O zmagovalkah je odločala mednarodna strokovna žirija 30 ljudi iz šestih držav in žirija na prireditvi, ki so jo sestavljali Valery Arakelov, Aleksandra Kolarski Čelar, Bakir Mušič, Sofia Orlandini in predsednik WTM ter lastnik svetovne licence Fiore Tondi.

Resnične priložnosti

Na finalnem večeru so razglasili tudi zmagovalke WTM za Balkan, Ciper in Dubaj: Marino Dević, Ivano Popadić, Viktorio Voloshyna, Injo Logar, Isidoro Dinić, Nino Šebjanič in Elmo Osmičević, ki bodo skupaj z Zojo decembra odpotovale na svetovni finale. The Look World Top Model je postala Sara Podbelšek Miklavčič, Obraz Rimskih term pa Ranja Drame.

Prireditev je vodila Kaly Kolonič, ki bo že drugo leto zapored tudi uradna voditeljica svetovnega finala WTM v Milanu. Tega je v preteklosti vodila tudi slavna manekenka Claudia Schiffer. Za glasbeni del večera so poskrbeli Tinkara Kovač, Bečo in Neisha, Romachild, Miki Vlahovič, DJ Marnix ter Sofia Orlandini. Posebno kuliso sta ustvarila Vista Velenje in atraktivna modna brv čez Velenjsko jezero.

Neisha je združila moči z Bečem.

»Ko na koncu večera razglasimo zmagovalko, se naše delo z njo pravzaprav šele začne. WTM želimo graditi kot platformo, ki modelom omogoča resnične priložnosti – od izobraževanja in profesionalnih fotografiranj do nastopov na Fashion Weekih in povezovanja z mednarodnimi modnimi agencijami,« je povedala Kaly Kolonič, direktorica in lastnica licenc WTM Slovenia ter WTM za države Balkana, Ciper in Dubaj.

Del platforme so tudi Modeling Akademija, Manekenska šola in Elite Beauty program za otroke in mladostnike, ki jih zanimajo moda, poziranje, catwalk, osebni branding in samozavest.