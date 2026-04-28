Z novimi priznanji Tomaž Fartek utrjuje položaj enega najboljših barmanov (FOTO)

Ko rečemo koktajl, pomislimo na negroni, mojito, margarito, in če rečemo barman, je jasno: Tomaž Fartek. Eden najbolj znanih mojstrov mešanja koktajlov v Sloveniji, ki se kiti z več naslovi: trikratni državni prvak in svetovni podprvak. Te dni je na Bledu potrdil svoj sloves: na 47. pokalu Bled – Memorial Avgusta Trampuša je dosegel ne eno, ampak kar tri zmage! V močni mednarodni konkurenci – merili so se barmani iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Švice – si je Tomaž prvi dan v kategoriji Before Dinner Cocktail primešal prvo mesto, naslednji dan pa svojo premoč potrdil še z zmago v kategoriji Long Drink Cocktail. A to še ni vse: strokovno komisijo je tako navdušil, da je prejel še nagrado za najboljše strokovno delo.

Njegova zmagovalna koktajla – elegantni Royal Green in prefinjeni Golden Crown – sta sodnike in občinstvo prepričala z ustvarjalnostjo, ravnotežjem okusov in dovršeno prezentacijo. Še to zapišimo: v kategoriji Before Dinner se je na drugo mesto zavihtel Anže Šmid, državni prvak v kategoriji Long Drink, in sicer s koktajlom, ki ga je poimenoval Navihani Tomaž. Tekmeca, a vedno prijatelja.

Tomaž z long drinkom FOTO: Draga Kepeš, Jure Žitko in Društvo barmanov Slovenije

Strokovno komisijo je tako navdušil, da je prejel še nagrado za najboljše strokovno delo.

Koktajl before dinner FOTO: Draga Kepeš, Jure Žitko in Društvo barmanov Slovenije

Z novimi priznanji Fartek še utrjuje svoj položaj med najboljšimi barmani v regiji, hkrati pa ponosno predstavlja svojo zgodbo in ustvarjalnost v koktajl baru Pr'Fartku nad Mengšem. Mimogrede: tekmovanja na Bledu so se udeležili vsi trije predstavniki lokala, Tomaž, njegov brat Jožef Fartek in Katja Fortuna. Poleg tega je že več let zunanji strokovni sodelavec Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana, katere dijak je bil. V šolo, k dijakom, se rad vrača, nam je povedal, tako daje nazaj, no, naprej, če smo čisto natančni, kar je dobil: znanje. Bogato znanje in izkušnje rad deli z mladimi.

»Posebna zahvala gre ravnateljici prof. Inki Nose za vse priložnosti in sodelovanja, da skupaj razvijamo znanje pri dijakih in razmišljamo o skupnih projektih za naprej,« pove Tomaž in se pohvali, da so se dijaki na šolskem tekmovanju na Bledu izvrstno odrezali: Anes Alibabić in Jon Cunder sta osvojila drugo mesto, Julija Nosan tretje. Poleg Tomaža je bil mentor še Alen Kvrgić, ekipno pa so dijaki dosegli drugo mesto. »Ja, lepo se je vračati v šolo,« sklene Tomaž Fartek.

Dijaki srednje šole za gastronomijo in turizem so bili uspešni. FOTO: Osebni Arhiv