  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPET SI JE PRIMEŠAL PRVO MESTO

Z novimi priznanji Tomaž Fartek utrjuje položaj enega najboljših barmanov (FOTO)

Prepričal sodnike in občinstvo, znanje prenaša na dijake.
Najbolj znana brata iz sveta koktajlov: Jožef in Tomaž Fartek FOTO: Draga Kepeš, Jure Žitko in Društvo barmanov Slovenije

Koktajl before dinner FOTO: Draga Kepeš, Jure Žitko in Društvo barmanov Slovenije

Tomaž z long drinkom FOTO: Draga Kepeš, Jure Žitko in Društvo barmanov Slovenije

Dijaki srednje šole za gastronomijo in turizem so bili uspešni. FOTO: Osebni Arhiv

U. S.
 28. 4. 2026 | 07:40
2:43
A+A-

Ko rečemo koktajl, pomislimo na negroni, mojito, margarito, in če rečemo barman, je jasno: Tomaž Fartek. Eden najbolj znanih mojstrov mešanja koktajlov v Sloveniji, ki se kiti z več naslovi: trikratni državni prvak in svetovni podprvak. Te dni je na Bledu potrdil svoj sloves: na 47. pokalu Bled – Memorial Avgusta Trampuša je dosegel ne eno, ampak kar tri zmage! V močni mednarodni konkurenci – merili so se barmani iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Švice – si je Tomaž prvi dan v kategoriji Before Dinner Cocktail primešal prvo mesto, naslednji dan pa svojo premoč potrdil še z zmago v kategoriji Long Drink Cocktail. A to še ni vse: strokovno komisijo je tako navdušil, da je prejel še nagrado za najboljše strokovno delo.

Njegova zmagovalna koktajla – elegantni Royal Green in prefinjeni Golden Crown – sta sodnike in občinstvo prepričala z ustvarjalnostjo, ravnotežjem okusov in dovršeno prezentacijo. Še to zapišimo: v kategoriji Before Dinner se je na drugo mesto zavihtel Anže Šmid, državni prvak v kategoriji Long Drink, in sicer s koktajlom, ki ga je poimenoval Navihani Tomaž. Tekmeca, a vedno prijatelja.

Strokovno komisijo je tako navdušil, da je prejel še nagrado za najboljše strokovno delo.

Z novimi priznanji Fartek še utrjuje svoj položaj med najboljšimi barmani v regiji, hkrati pa ponosno predstavlja svojo zgodbo in ustvarjalnost v koktajl baru Pr'Fartku nad Mengšem. Mimogrede: tekmovanja na Bledu so se udeležili vsi trije predstavniki lokala, Tomaž, njegov brat Jožef Fartek in Katja Fortuna. Poleg tega je že več let zunanji strokovni sodelavec Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana, katere dijak je bil. V šolo, k dijakom, se rad vrača, nam je povedal, tako daje nazaj, no, naprej, če smo čisto natančni, kar je dobil: znanje. Bogato znanje in izkušnje rad deli z mladimi.

»Posebna zahvala gre ravnateljici prof. Inki Nose za vse priložnosti in sodelovanja, da skupaj razvijamo znanje pri dijakih in razmišljamo o skupnih projektih za naprej,« pove Tomaž in se pohvali, da so se dijaki na šolskem tekmovanju na Bledu izvrstno odrezali: Anes Alibabić in Jon Cunder sta osvojila drugo mesto, Julija Nosan tretje. Poleg Tomaža je bil mentor še Alen Kvrgić, ekipno pa so dijaki dosegli drugo mesto. »Ja, lepo se je vračati v šolo,« sklene Tomaž Fartek.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki