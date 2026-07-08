Z novo polko so se poklonili ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je življenje lepše, ko ga lahko deliš (VIDEO)

Ansambel WOW predstavlja novo polko Ker si z mano, s katero v poletje vstopa z optimistično zgodbo o ljubezni, hvaležnosti in sreči. Gre za skladbo o fantu, ki po dolgem iskanju najde dekle, ob katerem začuti, da je našel svoj mir in novo življenjsko pot. Besedilo poslušalca popelje od osamljenosti in hrepenenja do trenutka, ko ljubezen življenje napolni z novim smislom. Prav to sporočilo je tudi osrednja nit skladbe – da lahko prava oseba spremeni pogled na svet in tudi najtežje trenutke obarva v svetlejše odtenke.

Za melodijo je poskrbel Erik Oder, besedilo je napisal Viktor Štinjek, aranžma pa podpisuje Gašper Kušar. Skladba je nastala v studiu M-Media Recording pod producentskim vodstvom Tadeja Miheliča. Ob izidu so člani ansambla predstavili tudi videospot, ki ga je ustvarila ekipa Filmatic Production. Scenarij je pripravil Erik Oder, pred kamero pa so nastopili Erik Oder, Hana Zupanc in Urh Rošar. Snemali so v Park kavarni in ob jezeru Prevalje, kjer naravna kulisa dopolnjuje romantično zgodbo pesmi. S polko Ker si z mano Ansambel WOW poslušalcem ponuja melodijo, prežeto s pozitivno energijo, ter poklon ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je življenje lepše, ko ga lahko deliš z nekom posebnim.