Za kaj bo torej jeseni poprijela Tanja Fajon? Zaenkrat kaže, da tole (FOTO)

Na Ptuju se je včeraj za Tanjo Fajon odvil po njenih besedah tradicionalni teniški turnir, namenjen vsemu prej kot tekmovanju. Tanja je utrinek z igrišča delila na Instagramu in ob fotografiji z loparjem zapisala: »Tradicionalni tenis turnir na Ptuju, na katerem je predvsem pomembna dobra volja, potem druženje, ta najbolj zagrizeni pa seveda zmagujejo.«

Fajonova je sicer v zadnjih mesecih precej v središču pozornosti predvsem zaradi svoje politične prihodnosti. Nekdanja zunanja ministrica se je začetek leta potegovala za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, vendar je bil postopek njenega imenovanja julija zapleten in točka o njenem imenovanju umaknjena z dnevnega reda Coreperja. Govorilo se je tudi o možnosti, da bi se Fajonova vrnila na RTV Slovenija, kjer je pred vstopom v politiko delala kot novinarka, omenjalo pa se je tudi njeno morebitno nadaljevanje kariere v evropski diplomaciji.

A vse te težke teme so očitno čez poletje na stranskem tiru. Na fotografiji je nasmejana in pripravljena na nove zmage.