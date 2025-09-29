Za slovensko voditeljico zelo poseben dan, dobila tudi ogromno čestitk (FOTO)

29. september za slovensko glasbenico in voditeljico Darjo Gajšek ni navaden dan. Na ta dan se je namreč s partnerjem Alenom poročila. Kot je zapisala na svoji Facebook strani, praznujeta 7. obletnico.

»Danes praznujeva 7. obletnico poroke. Hvaležna sem za vse trenutke – lepe in tiste, ki so naju učili, da skupaj zmoreva vse. Najin svet je poln otroškega smeha in ljubezni. Na še mnoga skupna leta,« je zapisala in v svojo objavo dodala tudi sliko, na kateri sta skupaj.

V objavi voditeljice na Facebooku, kjer ima kar 97 tisoč sledilcev, so se oglasili mnogi. Čestitali so jima za to lepo obletnico.

Par je sicer pred nekaj meseci, natančneje 1. maja, dobil drugega otroka. Po Emi se jima je rodil še Maj.