Za Tino Gaber je pester vikend, takole je uživala v soboto zvečer (FOTO)

Eros Ramazzotti je eno izmed bolj znanih glasbenih imen iz Evrope, katerega koncerte obiščejo tudi Slovenci in Slovenke. To soboto je nastopal blizu Slovenije, v Vidmu. Priložnost, da pride na njegov koncert, pa je izkoristila Tina Gaber, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila zgodbo s tega dogodka.

Ali je bil z njo tudi Robert Golob, ni razkrila, saj je na posnetku, ki ga je objavila, viden oder in množica. Golob na svojih profilih na družbenih omrežjih tudi ni objavil nobene slike oziroma videa s tega koncerta. Je pa Tina v vsakem primeru na koncertu lahko uživala, saj je bil pravi spektakel. Stadion je bil poln, vzdušje pa je bilo, sodeč po posnetku, dobro. Gabrova očitno sicer rada prisluhne tuji glasbi. Pred časom je poslušala Jasmina Stavrosa in Josipo Lisac.

Pred Ramazzottijem številni koncerti

Ramazzottija bo sicer to poletje mogoče videti in slišati še marsikje. Kot kaže uradni razpored koncertov, bo 9. junija najprej nastopil v Milanu na legendarnem stadionu San Siro. Nato sledijo koncerti v Napoliju (13. junij), Rimu (16. junij), Messini (20. junij), Bariju (23. junij) in Torinu (27. junij). Od oktobra dalje pa ga bo mogoče videti na številnih koncih sveta. Nastopil bo v ZDA, Južni Ameriki, pa tudi v številnih evropskih državah.