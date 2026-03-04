  • Delo d.o.o.
PODKAST REALITY CHECK

Andrej iz Poroke na prvi pogled: »Nikoli ne bi blatil nekoga, s katerim sem bil intimen. Tudi Renate ne bom, nikdar!« (VIDEO)

»Post travma je končana,« se v drugem delu četrte epizode Reality Checka smeji Andrej Štrk iz Poroke na prvi pogled, ki je 'kljub svojim letom' o sebi in ljudeh skozi eksperiment spoznal kar nekaj novega. Predvsem seveda iz izkušnje z markantno nevesto Renato Saje.
Andrej Štrk, eden izmed najbolj priljubljenih kandidatov letošnje Poroke na prvi pogled. FOTO: Neža Kralj/Delo

Andrej Štrk, eden izmed najbolj priljubljenih kandidatov letošnje Poroke na prvi pogled. FOTO: Neža Kralj/Delo

S pozitivne plati gledano, Andrej je ob Renati spoznal, da bi lahko otroka v sebi negoval veliko dlje v življenje. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv

S pozitivne plati gledano, Andrej je ob Renati spoznal, da bi lahko otroka v sebi negoval veliko dlje v življenje. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv

Andrej in Renata sta bila intimna, zato jo bo vedno spoštoval. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv

Andrej in Renata sta bila intimna, zato jo bo vedno spoštoval. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv

Andrej Štrk, eden izmed najbolj priljubljenih kandidatov letošnje Poroke na prvi pogled. FOTO: Neža Kralj/Delo
S pozitivne plati gledano, Andrej je ob Renati spoznal, da bi lahko otroka v sebi negoval veliko dlje v življenje. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv
Andrej in Renata sta bila intimna, zato jo bo vedno spoštoval. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv
G. P.
 4. 3. 2026 | 10:28
 4. 3. 2026 | 10:36
6:12
A+A-

Najstarejši udeleženec, »oče vseh, ki bi ga potrebovali še dlje skozi oddajo«, kot meni Anja, še vedno ostaja dobri stari umirjeni Andrej Štrk. Kljub vsemu, s čimer mu je izkušnja postregla, in kljub množici deklet, ki jim je pogled na šarmantnega vodjo varnosti dvignil utrip do te mere, da ima na svojem profilu več tisoč neodgovorjenih prošenj za prijateljstvo, ostaja skromen in izjemno previden pri partnerstvu. Še več, s to izkušnjo je postal kvečjemu še bolj oprezen, kot je bil že prej. Imel je nekaj poskusov spoznavanja, ampak zaenkrat je še vedno samski, namigne. Podkast si lahko ogledate v videu pod tem odstavkom.

Renata nikakor ni bila smiselna izbira zanj

V prvi vrsti si ne želi ženske z videzom dame, pove. Vse te najstniške predstave o figuri in zunanjih stvareh zanj že dolgo niso več pomembne. Da bi imel lepotico, ki bi mu v družbi predstavljala statusni simbol, ga že veliko let ne interesira več. »Renata je imela prav, res sem zelo dolgočasen moški,« se posmeje, hkrati pa tudi priznava, da mu res ni več do trošenja energije vse povprek. Rad ima mir, rad gre na morje ali v kino, kaj dobrega poje. Hribolazenje, žurke, socialna omrežja ... Renatino življenje res ni zanj, tu se ni zmotila. Verjetno ni prav nič presenetljivega, da imata dva človeka, ki sta v tako različnih obdobjih življenja, popolnoma različna pričakovanja. Pa ne nujno zaradi različne starosti, gre predvsem za izživetost in zrelost, menita oba sogovornika.

image_alt
Sandi iz Poroke na prvi pogled v ekskluzivni osebni izpovedi: »Nisem res baraba, ki sovraži ženske...« (VIDEO)

Spreminjati partnerja ni zares mogoče

Ob vseh Renatinih pogojih, kaj vse bi moral na sebi spremeniti, da bi ji bil všeč, je sam pri sebi ponovno potrdil to, kar je v življenju že vedel od prej. Da partnerja ne samo ne gre spreminjati, ampak to tudi dolgoročno nima smisla. Prav tako pa se ne strinja z lastninjenjem. »Nihče ni od nikogar, s tem, ko nekdo postane 'moj' ali 'tvoj', postane projekt. Zveza je kot hiša, ki jo moraš nenehno popravljat, obnavljat, 'penzlat' da stoji in je lepa. Če pa jo želiš ob tem še popolnoma spremeniti, ti prej ali slej zmanjka denarja ali volje, in hiša se začne podirat. Nemogoče je vzdržati v takem razmerju.« Vsa ta energija in živci, ki bi bili za to potrebni, so tudi po Anjino nesmiselno potrošeni. Če vse to usmeriš v svojo lastno rast, imaš lahko veliko več od tega.

S pozitivne plati gledano, Andrej je ob Renati spoznal, da bi lahko otroka v sebi negoval veliko dlje v življenje. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv
S pozitivne plati gledano, Andrej je ob Renati spoznal, da bi lahko otroka v sebi negoval veliko dlje v življenje. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv

»Renata me je ogromno stvari naučila. Predvsem pa me je vrnila časovno bistveno nazaj. Pri njenih letih nisem imel toliko otroka v sebi, za kar mi je žal. Ampak če pogledam pod črto, sem vseeno vesel, da sem danes tak, kot sem.« Medtem ko energičnost in ambicioznost pri Renati razume, pa ne bo nikdar razumel, zakaj ljudje potolčejo druge, da bi lahko dvignili sebe.

Dobil ogromno Renatinih grdih komentarjev

Andrej je ob pozornosti po eksperimentu spoznal tudi, da ne zmore in ne zna upravljati s statusom javne osebe. Prijetno je biti priljubljen, z vsakomer rad govori, a zraven je prišlo toliko pritiska in vsiljivosti, da se je umaknil. Iz eksperimenta je želel le partnerko, vse ostalo mu je prineslo stres in nič od tega si ni želel. Sprejema pa vse, kar mu je prišlo na pot, in dodaja, da mora vsakdo sprejeti odgovornost za svoja dejanja tako v resničnem življenju kot na televiziji. »Tisti, ki so slabo ravnali s svojimi partnerji, so upravičeno dobili še toliko več dreka na glavo«, sicer pa je tako tudi v resničnem življenju. Le da mogoče vsaka napaka ni na očeh vsej Sloveniji.

Andrej in Renata sta bila intimna, zato jo bo vedno spoštoval. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv
Andrej in Renata sta bila intimna, zato jo bo vedno spoštoval. FOTO: Zajem zaslona, Planet Tv

»Nihče me ni vprašal, ali je to moj tip ženske«

»Spoštoval sem ta odnos in se nisem odzval na blatenje. Midva z Renato sva šla v intimo in meni bi bilo pod častjo blatiti nekoga, s katerim sem bil intimen. Pravi moški tega ne počne«. In tudi prava ženska ne, še dodaja Anja. Tudi prepir je umetnost na neki način. Pomembno je imeti meje in izkazovati spoštovanje, tudi ko pride do nestrinjanja. Ravno zaradi teh svojih načel je Andrej nekako izšel brez hujših posledic zase, čeprav priznava, da je bila izkušnja do neke mere travmatična. Ob verbalnih napadih se je počutil grdega, debelega in zanemarjenega, čeprav ima drugače zdravo samozavest. A je zadovoljen, ker čuti, da je do neke mere vendarle prišel naprej tudi pri Renati. V morju slabega je videla tudi mojo empatijo in srčnost, pravi.

image_alt
Resničnostni šovi: »Najkrajšo potegnejo tisti naivneži, ki prihajajo po ljubezen« (VIDEO)

»Za naprej ne bom bistveno spreminjal stvari na sebi. Zdi se mi, da za to ni potrebe. Dokler s človekom ne zaživiš, tako ali tako nimaš prave slike,« pravi. Renati pa želi mir in srečo, misli pa, da je zanjo idealen partner Matic. Tudi Anja se strinja, da imata kar nekaj stičnih točk, tudi v razmišljanju. »Pomembno je spoznati, da telesne stvari in lepota minejo. Vsaka morska školjka, tudi tista najglobje zakopana v morju, najbolj čustveno zaprta, sčasoma ni več tako lepa in bela. Ampak jo preraste trava. In kdor v človeku ne zna pogledati preko tega, si zveze ne zaslužiš. Nihče. Tudi jaz ne.«

Za konec še doda, da Renati ne zameri ničesar. Meni, da se bo tudi pri njej vse poklopilo, ko bo čas za to. Kaj o njunem odnosu v Poroki na prvi pogled meni strokovnjak preteklih sezon, mag. psihologije Timotej Strnad, pa si lahko ogledate v prvem delu četrte epizode.

podkastreality checkPoroka na prvi pogledRenata SajeAndrej ŠtrkAnja Rijavectimotej strnad
