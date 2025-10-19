Ste vedeli, kakšen frajer je brat Tanje Fajon? (VIDEO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon ima mlajšega brata Saša, ki ni le njen družinski spremljevalec, temveč tudi uveljavljen glasbenik, skladatelj, aranžer, producent in zborovodja. Med njegovimi dosežki je tudi sodelovanje pri pesmi Ko mene več ne bo, ki je postala znana slovenska popevka, saj je glasbo zanjo namreč prispeval prav Sašo. Bil je tudi eden izmed ustvarjalcev pesmi Prisluhni mi, ki jo je Darja Švajger predstavila na Evroviziji 1995, kar mu je prineslo odmev v glasbeni sceni. Tanja je večkrat javno pohvalila njegove ustvarjalne sposobnosti. V medijih je izpostavila, da je ponosna na njegovo glasbeno pot in vztrajnost, tudi kadar ona sama hodi po političnih tleh.

Njuna družina je že po naravi povezana z mediji. Oče Bogdan Fajon je bil dolgoletni novinar, urednik in dopisnik pri RTV Slovenija, mati Neva Fajon pa je bila montažerka pri RTV oziroma na slovenskih filmih. Tanja se je že zgodaj usmerila v novinarstvo sodelovala je pri radiu Glas Ljubljana, pri časopisu Republika in nato pri RTV Slovenija, bila dopisnica v Bruslju, kasneje pa uspešna političarka. Sašo je medtem gradil glasbeno pot. Sodeloval z mnogimi slovenskimi izvajalci, ustvarjal aranžmaje in glasbo ter se uveljavil kot avtor filmske glasbe.

