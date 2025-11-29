Zagorele lučke Slavka Roškarja, s prihodom presenetil Saša Arsenovič, prišli tudi znani glasbeniki (VIDEO)

Na in okrog bloka v Mariboru, v katerem živi Slavko Roškar, oče radijskega voditelja Robeta Roškarja, so tudi letos zagorele praznične lučke. Na prižig je letos prišla velika množica ljudi. Slavka je s prihodom presenetil tudi mariborski župan Saša Arsenovič, za katerega si je Slavko želel, da bi nekega dne prišel na prižig lučk. Prišli pa so tudi fantje iz glasbene skupine Polkaholiki in Rok Piletič, ki so med drugim zaigrali njihov glasbeni hit Lučke. Slavko je na prižigu prejel darilo. Kot je razkril mariborski župan, so v veliki škatli, ki so mu jo predali, lučke.

Arsenovič je imel pred zbranimi krajši govor. »Vsa čast, da ste vsi vi danes tukaj. Brez vas bi ta dober namen gospoda Roškarja in Danice bil manj pomemben,« je povedal. V svojem govoru je med drugim popihal na dušo Slavku, ko je povedal, da se mu zdi, da imajo kandida za nove volitve. Skupaj z vsemi je tudi odšteval sekunde do težko pričakovanega trenutka, ko so lučke zagorele.

Božične lučke za mir

Slavko je v svojem današnjem govoru povedal, da je letos lučkam dal ime »božične lučke za mir«. Želi, da bi bil december do silvestrovega brez petard. »Z mojimi iskricami upam, da bom pričaral vsaj polovico ljudem iskrice v očeh, toploto pri srcu in mir v duši,« je še povedal Slavko in si prislužil aplavz.

Kako je bilo na prižigu lučk, si lahko pogledate v videu, ki ga je objavila regionalna televizija BK TV.