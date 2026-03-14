Zakaj ljudje čustveno reagirajo na razhode znanih parov? Psihoterapevtka Alja Fabjan odgovarja ...

Po tem, ko je odjeknila novica, da sta se Luka Dončić in Anamaria Goltes razšla, so mnogi spletni uporabniki reagirali izredno čustveno, kot da bi par tudi osebno poznali. Fenomen, ko ljudje čustveno reagirajo ob razhodih znanih parov, je sicer precej pogost, med najbolj znanimi je morda razhod Jennifer Aniston in Brada Pitta, ko so ženske po vsem svetu naravnost zasovražile Angelino Jolie, češ da je »ukradla« Pitta, čeprav o njej niso vedele ničesar, prav tako ne o razlogih za ločitev.

Kaj je razlog, da ljudje tako osebno reagirajo na konec zvez zvezdnikov? Na to vprašanje nam je odgovorila psihoterapevtka dr. Alja Fabjan, ki pojasnjuje preplet različnih dejavnikov, ki vodijo do takih reakcij:

»Ljudje imajo pogosto občutek, da slavno osebo 'zares' poznajo, saj jo lahko vsakodnevno spremljajo preko socialnih medijev, ki namenoma ustvarjajo takšen občutek bližine, saj objavljajo svoj dom in svoje intimne trenutke, tudi partnerske,« pojasnjuje Fabjanova in dodaja: »Poleg tega so slavni posamezniki pogosto idealizirani, saj običajno prikazujejo le lepe trenutke. Oboževalci vidijo le eno plat zgodbe, npr. kako popoln par sta, in to vodi do iluzije, da sta v resnici brez napak.«

Fabjanova tudi pravi, da na znane osebnosti ljudje pogosto projicirajo svoje občutke. »Če verjamejo v zvestobo, so osebno prizadeti, če med znanim parom pride do prevare, oziroma podvomijo tudi v lastna prepričanja. Morda se vprašajo: 'Če njima ni uspelo, kako bo nama?'«

Pogosto ljudje pri razhodih znanih parov tudi iščejo krivca. »Preprosto mora biti črno-belo. Nekdo mora biti slab (najpogosteje tisti, ki se je odločil za razhod) in nekdo žrtev. To je poenostavljeno lažje osmisliti in zaščiti lastno predstavo o ljubezni,« pojasnjuje psihoterapevtka.

In čeprav so reakcije ob razhodu Dončića in Goltesa čustvene, ni presenetljivo, da je prav Dončić, ki velja za »nacionalnega ponosa«, osrednji del teh čustvenih odzivov. Fabjanova še dodaja: »Zanj čuti občudovanje ogromno ljudi, nekateri pa morda v njem iščejo krivca zaradi lastne zavisti. Ti ljudje ga zagovarjajo, medtem ko ga drugi obsojajo.«

Tako kot pri drugih razhodih znanih parov tudi tu prevladujejo čustva, ki so pogosto mešanica občudovanja, idealiziranja in iskanja krivca. In kljub temu, da morda nismo osebno povezani z znanimi osebnostmi, se zdi, da nas njihova življenja in čustveni boji zelo osebno prizadenejo.