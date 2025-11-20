Zakaj ženini in neveste redno zapuščajo stanovanja? Imamo odgovor Planet TV

Poroka na prvi pogled, ki se počasi bliža koncu, je tudi letos postregla z zanimivimi karakterji in pari. A gledalci so v tokratni sezoni opazili eno posebnost, ki jim ni bila posebej povšeči: jabolko spora med številnimi zakonskimi pari je bilo dejstvo, da so nekateri redno zapuščali skupna stanovanja, nekateri tam niti niso preživeli noči.

S takšnimi težavami se je soočalo več parov: Viki in Sandi, Anja in Denis, ter nazadnje še Tanja in Gašper. Gledalci so se ta teden na družbenih omrežjih znova jezili: »Bedarija, da odhajajo domov in prihajajo nazaj,« je pripomnila ena od njih. V hrvaški ali avstralski različici namreč to ni mogoče, saj pari večji del trajanja eksperimenta preživijo skupaj.

Napeto je postalo tudi med Tanjo in Gašperjem. FOTO: Planet TV

Nastopajoči niso izolirani od zunanjega sveta

Zakaj imajo udeleženci šova toliko »svobode« ter ali so letos pravila drugačna kot v prejšnjih sezonah, smo preverili pri ustvarjalcih šova.

»Poroka na prvi pogled ni resničnostni šov, temveč eksperiment, ki ga gledalci spremljamo v šovu. Ker gre za resnične ljudi in resničen eksperiment ima šov seveda tudi elemente resničnostnih šovov. Tako nastopajoči niso izolirani od zunanjega sveta za čas snemanja in so lahko hodili tudi v službe,« so nam pojasnili na Planet TV.