Zakonca Golob sta se takole pripeljala v štab Gibanja Svobode (VIDEO)

Po dolgih urah negotovosti in napetega štetja glasov sta se v štab Gibanja Svoboda v Cvetličarni na Kranjčevi ulici vendarle pojavila predsednik vlade Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob. Podporniki so ju dočakali šele okoli 22.30, ko je bilo jasno, da je zmaga njihova, a je šlo za mišjo dlako.

Po neuradnih rezultatih je Gibanje Svoboda relativno zmago doseglo s približno 4200 glasovi prednosti. Dolgotrajno preštevanje je držalo v napetosti tako člane kot širšo javnost, razplet pa je prišel šele pozno zvečer. S tem je stranki uspelo ponoviti uspeh s prejšnjih volitev, kar jo uvršča med redke politične sile v Sloveniji, ki jim je to uspelo. Pred njo je to dosegla le še LDS.

Golob je v štab prispel nasmejan in vidno dobro razpoložen, ob njem pa je stala tudi soproga. Ob prihodu sta pozdravila zbrane, nato pa stopila na oder, kjer je premier priznal, da jih čakajo zahtevna pogajanja. Kljub temu je poudaril optimizem in prepričanje, da se lahko Slovenija znova poveže in zaživi »pod svobodnim soncem«.

Vzdušje med podporniki je bilo vseskozi nabito s čustvi, od napetosti do olajšanja in veselja ob tesni zmagi.

