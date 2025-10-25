Tjaša in Uroš Steklasa neprespana znova na odre

Uroš in Tjaša Steklasa, ki sta se v zadnjih letih prebila med prepoznavne domače pop izvajalce, letošnje leto preživljata daleč od odrov in studia, saj sta spomladi dobila drugo hčerko, ki je center njunega vesolja.

Čisto brez ustvarjanja sicer niti na porodniškem dopustu ni šlo, glasbeni premor pa sta izkoristila tudi za načrtovanje naslednjih korakov v svoji karieri in nedavno izdala skladbo Leta tečejo.

Zakonca Steklasa sta se v zadnjih letih prebila med najbolj priljubljene slovenske glasbenike. FOTO: Andraž Martinšek

»Po zdaj že krepko več kot enem letu se že spodobi, da izdava novo pesem. Hkrati je to napovednik oziroma uvod v najino poporodniško obdobje, ko se na odre vračava neprespana, a s še več zagona, novo glasbo in koncerti,« pravita zakonca. »Ta pesem je poklon deseti obletnici najine zveze. Rada rečeva, da je zveza trdna takrat, ko se začetne iskrice ohladijo in skupaj preživiš hude padce in izgube. Ne bova lagala, tudi midva sva le človeka in marsikaj je najin odnos že postavilo na preizkušnjo. A se drživa, se vsakič sproti odločiva za naju in greva z roko v roki preizkušnjo za preizkušnjo.«

Pesem spremlja video, preprost, ki pa pusti močan vtis. »Nisva želela, da bi videospot z neko posebno zgodbo vzel pozornost besedilu in sporočilu pesmi. Zajeli smo čustva in pustili slehernemu poslušalcu, da se lahko na svoj način poistoveti s pesmijo. Hvaležna sva Maticu Padaršiču in njegovi ekipi, da so posneli čudovit spomin, ki ga bova na stara leta s ponosom razkazovala vnukom,« še pravita zakonca, ki se veselita spomladanske turneje.