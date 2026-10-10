Zala Černilec Tomašič pokazala zaobljen trebušček: pod objavo se že vrstijo čestitke (FOTO)

Evropska poslanka iz vrst SDS Zala Černilec Tomašič je na družbenih omrežjih objavila nov videoposnetek, ki je pritegnil pozornost njenih sledilcev. Političarka, ki z javnostjo občasno deli tudi utrinke iz zasebnega življenja, je bila v zadnjih mesecih deležna precej zanimanja predvsem zaradi poroke s Tomom Černilcem. Par se je poročil v začetku julija, evropska poslanka pa je veselo novico takrat pospremila s fotografijami in osebnim zapisom, v katerem je razkrila tudi zanimivo zgodbo o začetku njune zveze.

Svojega moža je spoznala na dogodku Gospodarskega kroga, ki se ga je udeležila zaradi službenih obveznosti. Kot je pozneje razkrila, si takrat niti predstavljala ni, da bo prav tam spoznala življenjskega sopotnika. »Ne vem, ali so me tja pripeljali planeti, zvezde, SDS ali usoda, ampak zagotovo je to vodilo do najlepšega dneva v mojem življenju, ko je Tom postal moj mož in jaz njegova žena,« je zapisala ob poročnih fotografijah. Zakonca sta si zvestobo obljubila tako na civilnem kot cerkvenem obredu, Zala pa je po poroki prevzela tudi možev priimek.

Opazen zaobljen nosečniški trebušček

Že pred poroko sta z zaročencem obiskala Vatikan, kjer sta prejela blagoslov papeža Leona XIV. Tokrat pa je na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, ki je med njenimi sledilci vzbudil precej pozornosti. Na posnetku je namreč opazen zaobljen nosečniški trebušček.

Pod objavo so se že začele vrstiti čestitke sledilcev, ki sklepajo, da se evropska poslanka pripravlja na novo življenjsko poglavje.

FOTO: Posnetek zaslona Instagram