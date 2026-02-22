  • Delo d.o.o.
ČESTITKE DEŽUJEJO

Zala Djurić sporočila eno najlepših možnih novic, kar jih obstaja (FOTO)

Dobila je otroka. Čestitale so ji številne znane osebnosti, med drugim Katarina Čas, Anamaria Goltes in Melani Mekicar.
Zala Djurić je dobila otroka. FOTO: Blaž Samec
Zala Djurić je dobila otroka. FOTO: Blaž Samec
M. J.
 22. 2. 2026 | 18:13
 22. 2. 2026 | 18:16
1:28
A+A-

Hčerka igralca Branka Djurića in pevke ter igralke Tanje Ribič, Zala Djurić, je na družbenem omrežju Instagram sporočila krasno novico. Postala je mama. Kot je zapisala, je to največja nagrada in najpomembnejša vloga. Verjetno bi se temi besedami marsikdo strinjal. Vloga, ki jo bo po novem »igrala«, bo posebna, zahtevna, a hkrati tako lepa.

V svoji objavi na Instagramu je zapisala: »Imenujem se mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo.« Čestitale so ji številne znane slovenske osebnosti. Voditeljica Melani Mekicar ji je napisala, da je »najlepša«, čestitale so ji zaročenka Luke Dončića Anamaria Goltes, igralka Katarina Čas, nekdanja smučarska skakalka Špela Rogelj ter glasbenica in igralka Rebeka Dremelj, pa pevec Žan Serčič ...

V objavo je Zala dodala tri fotografije. Na eni izmed njih se zelo dobro vidi njen zaobljen trebušček. Verjetno je slika nastala tik pred velikim dogodkom. Kakšnega spola je otrok in kako mu je ime, v svoji objavi ni razkrila.

Logo
