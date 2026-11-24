Glasbenica Zala Kralj, ki je širši javnosti znana tudi kot polovica dua Zala Kralj & Gašper Šantl, je skupaj s partnerjem na socialnih omrežjih delila dobro novico. »Zadnji meseci so bili divji.« S temi besedami se začenja ganljiv zapis na družbenem omrežju, ki razkriva težko življenjsko preizkušnjo Zale in njenega partnerja. Junija so ji po več punkcijah in odstranitvi bezgavke na vratu diagnosticirali Hodgkinov limfom.

Kdo je Zala Kralj? Zala Kralj je mariborska pevka in nekdanja članica glasbenega dvojca zalagasper, ki ga je sestavljala s svojim življenjskim partnerjem Gašperjem Šantlom. Njuna skupna glasbena pot se je začela leta 2017 s skladbo Valovi, širšo javnost pa sta osvojila leta 2019, ko sta zmagala na Emi in s pesmijo Sebi zastopala Slovenijo na Evroviziji v izraelskem Tel Avivu, kjer sta zasedla 15. mesto. Med njunimi prepoznavnimi skladbami so tudi Baloni, S teboi in Origami. Leta 2023 sta končala skupno glasbeno kariero, saj Zali življenjski slog zvezdnice ni ustrezal. Medtem ko je Gašper nadaljeval samostojno glasbeno pot, se je Zala posvetila študiju na Filozofski fakulteti v Mariboru in ustanovila knjižni klub. Kljub koncu skupnega glasbenega ustvarjanja sta zasebno ostala par.

Sledili so meseci zdravljenja, a tudi trenutki neizmernega veselja.

Pred začetkom zdravljenja sta se odpravila na morje, Zala pa je nato zavihala rokave, opravila vse izpite in diplomirala. Prvo kemoterapijo je imela konec julija, zadnjo pa konec septembra.

»Nisva si predstavljala, kaj vse obsega zdravljenje take bolezni. Obdobje ni bilo najlažje, ampak je vse potekalo precej gladko, tako da na nobeni točki nisva izgubila upanja in dobre volje,« piše v iskrenem zapisu.

Novica, na katero sta čakala

V zahtevnem obdobju sta imela veliko podporo bližnjih, prijateljev in tudi živali, predvsem pa sta imela drug drugega. Zdaj imata razlog za veselje, saj je bolezen v popolni remisiji. »Bolezen je zdaj v kompletni remisiji in upava, da tako ostane za vedno (ali vsaj za naslednjih 200 let, kot pravi najina prijateljica Karin).«

Ob koncu zapisa je sledila še zahvala vsem, ki so jima olajšali težko pot, pa tudi nekoliko nepričakovana zahvala skladatelju Čajkovskemu, ker je napisal Labodje jezero.