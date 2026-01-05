Članica Janševega podmladka na novo leto rodila hčerko, tako jo je poimenovala

Zala Klopčič, slovenska vplivnica, politična aktivistka in predsednica društva Nova smer je 1. januarja postala mama. V objavi na Instagramu je Zala izrazila hvaležnost in veselje ob prihodu nove družinske članice, sledilci pa so jo hitro zasuli s čestitkami in lepimi željami ob rojstvu hčerke Marine.



Zala je mlada slovenska ustvarjalka, ki trenutno študira farmacijo. Svoje vplivništvo je razširila tudi na politično udejstvovanje, kjer je sprva delovala kot podpredsednica Slovenske demokratske mladine, mladinskega podmladka Slovenske demokratske stranke. Pomemben del njenega delovanja predstavlja društvo Nova smer, ki ga je skupaj s somišljeniki ustanovila marca 2025 in v katerem je predsednica ter obraz organizacije, ki povezuje in izobražuje mlade ter spodbuja aktivno državljanstvo. Zala v svojih javnih nastopih pogosto zagovarja tradicionalne in konservativne vrednote ter poudarja pomen družine, svobode mišljenja in aktivne vloge mladih v civilni družbi. Rojstvo hčerke Marine je tako zanjo srečen mejnik, ki Zalo umešča tudi v novo življenjsko vlogo materinstva.