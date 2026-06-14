Zala Klopčič se je poročila: prvi prizori s sanjske poroke (FOTO)

Za Zalo Klopčič je bil konec tedna še posebej čustven. Politična komentatorka, vplivnica in predsednica društva Nova pot je v soboto stopila pred oltar in večno zvestobo obljubila svojemu dolgoletnemu partnerju Timu Rauterju. Srečni par je usodni da izrekel v krogu najbližjih sorodnikov in prijateljev. Na družbenih omrežjih so zaokrožili prvi utrinki s slavja, na katerih je mogoče videti nasmejano nevesto v klasični beli poročni obleki z dolgim krilom in nežnim čipkastim korzetom. Ženin je izbral elegantno svetlo obleko, mladoporočenca pa sta po obredu žarela od sreče.

Do oltarja jo je pospremil oče. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Zala je slovenski javnosti najbolj znana kot politična komentatorka in ustvarjalka spletnih vsebin, s katerimi redno nagovarja predvsem mlajše generacije. V zadnjih letih si je na družbenih omrežjih ustvarila številčno skupnost sledilcev, pogosto pa vzbuja pozornost tudi s svojimi neposrednimi stališči o aktualnih družbenih in političnih vprašanjih. Poroka prihaja v obdobju velikih življenjskih sprememb. V začetku letošnjega leta sta se mladoporočenca razveselila rojstva hčerke Marine, ki je na svet prijokala 1. januarja. Zala je takrat z javnostjo delila ganljive prve trenutke materinstva in priznala, da si je vedno želela ustvariti družino že v mladih letih.

Mladoporočenca. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Po rojstvu prvorojenke je tako sledil še en pomemben mejnik. Sobotna poroka je družinsko zgodbo simbolično zaokrožila in odprla novo poglavje skupnega življenja. Sodeč po objavljenih fotografijah, ni manjkalo smeha, veselja in iskrenih čustev. Čestitke ob poroki so se medtem že usule tudi na družbenih omrežjih, kjer so številni sledilci paru zaželeli veliko ljubezni, sreče in nepozabnih skupnih trenutkov.