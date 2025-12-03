Zala Tomašič zaradi bakterije ob vodo, a poglejte, kaj skriva na wc školjki (VIDEO)

Mlada evroposlanka Zala Tomašič svoje sledilce redno obvešča o dogajanju v Evropskem parlamentu, včasih pa razkrije tudi kakšno prigodo. A tokrat je šla še korak dlje: uporabnikom družbenih omrežij je pokazala svojo pisarno v Bruslju.

Kot pravi, ima tam tudi svoje toaletne prostore in celo tuš, ki pa žal ni v uporabi. Kot pravi, naj bi bil vzrok za to v njegovi preredki uporabi, posledično pa naj bi se v vodi pojavila bakterija. Da je Zala tudi prava oboževalka Harryja Potterja, pa dokazuje nalepka na pokrovu straniščne školjke.

Podrobnosti si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Evropska poslanka pa v parlamentu ne dela sama, temveč ima tam tudi pomoč asistentov oziroma asistentk. Poleg njene se nahajajo tudi njihove pisarne.