Zala Udir: ustanovila je Aurapax, skupnost za mačehe

Zala Udir je ena tistih žensk, ki so se znašle v vlogi mačehe, ne da bi vedele, kaj jih čaka. Sama raje uporablja izraz bonus mama, ki izvira iz skandinavskih držav in poudarja dodatno vrednost, ki jo nova partnerica prinese v družino. »Meni se zdi, da res lepo opiše to, da prineseš v družino svoj bonus. Da si za otroka dodatna oseba, na katero se lahko opre. Nikakor pa ne nadomeščaš biološkega starša,« je pojasnila. V Sloveniji izraz še ni tako uveljavljen, številne ženske pa težko najdejo svoje mesto v sestavljeni družini. Dodatno jih obremenjujejo predsodki, saj mačehe še vedno spremlja negativna podoba, ki jo poznamo tudi iz pravljic. »Ti se v življenju ne pripravljaš na to vlogo, potem pa kar naenkrat padeš vanjo,« je priznala.

Pri vseh mačehah, ki pridejo, najprej začutim to globoko ljubezen do partnerja.

Zala poudarja, da je našla ravnovesje med družinskim življenjem in ohranjanjem lastne identitete. Kljub temu ima občutek, da so mačehe pogosto pod strožjim drobnogledom kot drugi člani družine, saj se jim hitro pripiše krivda za morebitne težave. Prav zaradi številnih izzivov je Zala ustanovila skupnost Aurapax, namenjeno podpori članom sestavljenih družin, predvsem bonus mamam. Želela je ustvariti varen prostor, kjer bi lahko ženske brez strahu pred obsojanjem delile svoje izkušnje in stiske. Skupnost organizira delavnice v majhnih skupinah, v katerih sodeluje največ pet žensk, ponuja pa tudi individualne pogovore. Prvo srečanje običajno poteka v živo, nadaljnja pa prek spleta, da je sodelovanje čim bolj dostopno. Pogovarjajo se o partnerskih odnosih, razlikah pri vzgoji otrok, postavljanju meja in iskanju lastnega mesta v družini.

Ljubezen do partnerja

Zala poudarja, da se sestavljene družine med seboj zelo razlikujejo, zato enotnega recepta za uspeh ni. »Nekje se nov partner res vključi, nekje pa sploh ni vključen,« je pojasnila. Čeprav se trenutno posveča predvsem mačeham, je skupnost namenjena tudi drugim članom sestavljenih družin. Ker je tudi sama bonus mama in izhaja iz sestavljene družine, dobro razume izzive, s katerimi se srečujejo ženske v tej vlogi. Predvsem jim želi pokazati, da v svojih občutkih niso same in da jim ni treba vseh težav premagovati brez podpore. Kljub številnim preizkušnjam Zala verjame, da je lahko življenje v sestavljeni družini lepo, če partnerski odnos temelji na trdnih temeljih.

Mačehe si po njenem mnenju zaslužijo več razumevanja in podpore. FOTO: Neža Kralj

Prav ljubezen do partnerja je bila zanjo glavni razlog, da je sprejela izzive, ki jih prinaša vloga mačehe. »Pri vseh mačehah, ki pridejo, najprej začutim to globoko ljubezen do partnerja,« je povedala. Toda ljubezen še ne pomeni, da mora ženska v odnosu pristati na vse. »Če se začuti, da partner mačehi ne daje njene vrednosti, predvsem v partnerskem odnosu, je to zame največji alarm,« je opozorila. Ob tem poudarja, da se mora vsaka ženska sama odločiti, kakšen odnos želi in koliko je pripravljena sprejeti. Njeno najpomembnejše sporočilo je, da bonus mama ne sme pozabiti nase, saj si tudi ona zasluži ljubezen, spoštovanje in občutek pripadnosti. Več o njenem delovanju in skupnosti pa v novem ŠOKkastu na portalu Slovenskih novic.