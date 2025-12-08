Čedalje bolj priljubljen pevec Gregor je zaljubljen v božič

Gregor Ravnik sodi med tiste glasbenike, ki imajo na svojem repertoarju tudi božično skladbo. V teh dneh je izdal svojo prvo praznično, in sicer z naslovom Moj božič si ti. Z njo se mu je izpolnila velika želja. »Vedno sem se želel dotakniti prazničnega obdobja in podoživeti tiste lepe trenutke, ki jih ta čas prinaša. Božični čas zame ni le tradicija, ampak tudi eden najlepših obdobij v letu. Čas, ko se ustavimo, potegnemo črto in z novo energijo čakamo na tisto, kar prihaja,« pravi. Nova skladba, ki jo je ustvaril z Markom Hrvatinom, Mitjo Bobičem in producentom Mirom Buljanom, je nastajala iz melodij s prazničnim utripom. Ko je prvi demo prispel v roke Draga Misleja - Mefa, je bilo jasno, da se bo zadnji mesec v letu rodilo nekaj nežnega in iskrenega. In predvsem iskrivega. »Besedilo je preprosto, a zato ne banalno. Mef zna dobro strniti tiste misli, ki nas v tem času vse objemajo,« doda. Čeprav gre za božično pesem, se v njej prelivata dve vzporedni poti – prazničnost in ljubezen.

»Predvsem si želim, da se ob njej vsak spomni na osebo, ki jo ima najraje, lahko so to družina, prijatelji, sodelavci – ljudje, ob katerih nam je toplo,« razmišlja glasbenik. Skladbo opisuje kot toplo, radostno in objemajočo. Nova pesem pa je tudi svojevrstna napoved. Čeprav se letošnje leto še ni izteklo, ima že načrte za 2026. Napoveduje namreč božični album, ki bo izšel čez kakšno leto. »Želim ustvariti več pesmi, ki nas popeljejo v ta čarobni čas. Presenetil bom s kakšnim duetom in priredbo zimzelene božične pesmi,« pravi. Največ mu pomeni, če lahko s svojo glasbo lepša trenutke drugim. »Ob praznikih ljudje iščemo pesmi, ki nas še posebno pogrejejo. In ko jih slišimo, nam mora zaigrati srce. Upam, da vas bo vse pogrela tudi nova božična in v vas vtisnila tisti najlepši spomin.«