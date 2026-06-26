Zaljubljena Nina Osenar žari od sreče (FOTO)

Poletje je za mnoge najbolj romantičen letni čas. Veliko je gole kože, ki je za nameček še zagorela in sijoča, dnevi so dolgi, noči tople, dopusti pa poskrbijo, da nam z ramen vsaj za nekaj časa padejo bremena vsakdanjega življenja. Takrat je čas za romantiko, kar še predobro ve tudi Nina Osenar Kontrec, ki je s sledilci delila fotografijo, na kateri se z možem nasmejana odpravljata na zmenek. »Večer zunaj. Z roko v roki. Vedno in za vedno,« je pripisala in dodala še vrsto srčkastih emotikonov. Vsestranska Nina na fotografiji enostavno žari v prekrasni kratki beli obleki, ki čudovito podari njeno popolno postavo in vitke noge, ki jih je še nekoliko podaljšala z modnimi sandali z debelejšim podplatom. Tudi Dejan Kontrec je za večerni izhod izbral izredno modno kombinacijo natrganih kavbojk in mehkih sandalov ter se z belo srajco barvno uskladil z ženo.

Zakonca Kontrec sta sicer par že dolgih 11 let. Spoznala sta je poleti leta 2015 in nekaj mesecev pozneje zvezo tudi delila s svetom. Eno leto pozneje sta si pripadnost izkazala z enakima telesnima poslikavama, njuna zveza pa je postala še trdnejša z rojstvom sina. Konec oktobra 2022 sta stopila pred matičarja, vmes pa preživela veliko preizkušenj, med največjimi je bila zagotovo Ninina bolezen, ki so njuno ljubezen le še utrdile.