Zaljubljena Nina Osenar žari od sreče (FOTO)

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Poletje je za mnoge najbolj romantičen letni čas. Veliko je gole kože, ki je za nameček še zagorela in sijoča, dnevi so dolgi, noči tople, dopusti pa poskrbijo, da nam z ramen vsaj za nekaj časa padejo bremena vsakdanjega življenja. Takrat je čas za romantiko, kar še predobro ve tudi Nina Osenar Kontrec, ki je s sledilci delila fotografijo, na kateri se z možem nasmejana odpravljata na zmenek. »Večer zunaj. Z roko v roki. Vedno in za vedno,« je pripisala in dodala še vrsto srčkastih emotikonov. Vsestranska Nina na fotografiji enostavno žari v prekrasni kratki beli obleki, ki čudovito podari njeno popolno postavo in vitke noge, ki jih je še nekoliko podaljšala z modnimi sandali z debelejšim podplatom. Tudi Dejan Kontrec je za večerni izhod izbral izredno modno kombinacijo natrganih kavbojk in mehkih sandalov ter se z belo srajco barvno uskladil z ženo.
Zakonca Kontrec sta sicer par že dolgih 11 let. Spoznala sta je poleti leta 2015 in nekaj mesecev pozneje zvezo tudi delila s svetom. Eno leto pozneje sta si pripadnost izkazala z enakima telesnima poslikavama, njuna zveza pa je postala še trdnejša z rojstvom sina. Konec oktobra 2022 sta stopila pred matičarja, vmes pa preživela veliko preizkušenj, med največjimi je bila zagotovo Ninina bolezen, ki so njuno ljubezen le še utrdile.