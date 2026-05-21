Zaljubljena Rebeka uživala v enem najbolj romantičnih mest na svetu (FOTO)

Rebeka Dremelj rada uživa, še posebej pri srcu so ji potovanja, spoznavanje novih dežel, pa seveda tudi sprostitev ob pogledu na peščene plaže in turkizno morje. Dolgo časa je z družino enkrat letno odpotovala na sanjske Maldive, letos pa so se zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu raje odločili za drugo stran sveta ter dopustovali v prav tako rajski Dominikanski republiki. Čeprav so se z eksotičnih počitnic komaj dobro vrnili, pa so te dni spet vzeli pot pod noge in jo mahnili čez mejo v Italijo. Ni treba na drugi konec sveta, da bi uživali v lepotah našega planeta, še posebej, če si zaželimo malo romantike. Benetke, kamor jo je Rebeka mahnila v družbi moža in hčera, veljajo za eno najbolj romantičnih mest na svetu, in tudi Rebeko so ob enem od slovitih kanalov preplavila močna čustva do njenega Sandija, s katerim bosta prav letos praznovala 15. obletnico poroke.

Romantični poljub sta zakonca, ki sta sicer zaljubljena že skoraj 30 let, tudi ovekovečila, romantični dan v Benetkah pa je družina izkoristila tudi pa ogled lepot mesta ter uživanju v italijanskih specialitetah. Ob tem je Rebeka, ki je nekaj utrinkov s pobega v Italijo delila tudi na družabnem omrežju, dodala, da v Benetkah ni bila že zelo dolgo: »Nazadnje sem po Benetkah hodila med snemanjem videospota med snemanjem videospota Pod mojo kožo. Oh, ja … se ga kdo še spomni?« je dodala in za vse, ki so jim leta iz spomina izbrisala omenjeno pesem, videospot je luč sveta namreč ugledal pred 15 leti, pripela še izsek iz omenjenega videospota.