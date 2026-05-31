Zaljubljeni Miha Hercog v objemu nove ljubimke? Takole sta se božala na plaži ... (FOTO)

Miha Hercog, glasbenik, producent, televizijski komentator, predvsem pa šarmanten lomilec ženskih src je širši javnosti postal znan predvsem zaradi dolgoletnega sodelovanja s pevko Sašo Lendero, s katero je najprej ustvaril številne uspešnice, kasneje pa postal tudi njen življenjski partner. Danes velja za enega uspešnejših slovenskih glasbenih producentov, v zadnjih letih pa je dodatno prepoznavnost pridobil kot komentator v televizijski oddaji Poroka na drugi pogled, kjer je s humorjem in neposrednimi komentarji analiziral odnose udeležencev resničnostnega šova.

Miha Hercog z Nino.

A po razhodu z Saško je tudi njegovo življenje postalo pravcati romantični resničnostni šov, saj je javnost nenehno na preži, kdaj bo pokazal svojo novo partnerko. Mnogi oboževalci še vedno upajo, da se bosta z Lendero ponovno našla, a kljub temu, da ohranjata prijateljstvo, temu nič ne kaže tako. Ta vikend ga je bilo na socialnih omrežjih mogoče ujeti s prelepo blondinko, ki sliši na ime Nina Namorš. Gre za pravnico in mamico dveh otrok, ki je, glede na objavljeno fotografijo, Mihu bližje kot samo prijateljica. Na romantičnem posnetku sta tesno objeta, Nina pa ga je celo pobožala po stegnu, medtem ko je bila ujeta v njegov objem. Resnično upamo, da je to za Hercoga in lepotico začetek nečesa novega in lepega.

