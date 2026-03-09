Žalostno sporočilo Nuše Sebjanič: »Nekdo, ki sem ga imela rada, je odšel k angelom«

Slovenska resničnostna zvezdnica Nuša Sebjanič, ki so jo gledalci spoznali v priljubljenem šovu Kmetija, je na družbenih omrežjih objavila žalosten zapis, ki je med njenimi sledilci sprožil številna vprašanja.

Na svojem Instagram profilu je delila črno ozadje z zapisom v angleščini: »Someone I loved left my life yesterday and went to the angels. I will take a few days for myself. See you soon.« V prevodu to pomeni: »Nekdo, ki sem ga imela rada, je včeraj zapustil moje življenje in odšel k angelom. Vzela si bom nekaj dni zase. Se vidimo kmalu.« Koga je izgubila, v zapisu ni razkrila, je pa jasno, da jo je izguba močno prizadela.

Na Instagramu je delila žalosten napis. FOTO: Posnetek zaslona

Nuša Sebjanič je slovenskim gledalcem postala znana po sodelovanju v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je tekmovala dvakrat. S svojo neposrednostjo in temperamentom je hitro pritegnila pozornost gledalcev ter postala ena bolj prepoznavnih tekmovalk. Trenutno jo lahko spremljamo tudi v hrvaški različici romantičnega šova Gospodin Savršeni, ki ga slovenski gledalci poznamo kot Sanjski moški, kjer se poteguje za srce dveh sanjskih moških - Karla Godca in Petra Rašića.