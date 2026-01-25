Žan Mahnič takole zaplesal s Ciganko: »Vse je enkrat prvič« (VIDEO)

Član stranke SDS Žan Mahnič je pretekli petek preživel na poseben način. V Železnikih se je udeležil enega izmed koncertov turneje Slakova glasba. A kot je videti na posnetku, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, se je na koncertu tudi pošteno razmigal. Na eno izmed skladb je namreč zaplesal s Ciganko. »Vse je enkrat prvič, tudi ples s Ciganko, «je Mahnič napisal v objavi na družbenem omrežju.

Ta večer pa ni samo plesal. Imel je tudi priložnost, da zapoje z Andrejem Bergantom, Rokom Švabom in Silvom Pliberškom, ki so eni izmed nastopajočih na omenjeni koncertni turneji. »Zapeti v družbi Andreja Berganta, Roka Švaba, Silva Pliberška in ostalih vrhunskih ustvarjalcev slovenske narodnozabavne glasbe, je preprosto neprecenljivo,« je zapisal v svoji objavi.

Sledijo še trije koncerti

Na koncertni turneji Slakova glasba poleg omenjenih sicer nastopajo še Ansambel Nemir, Ansambel Akordi, Ansambel DAR in drugi. Naslednji koncert te turneje, na kateri igrajo glasbo legendarnega Lojzeta Slaka, bo 29. januarja v Dobrovi pri Ljubljani. 1. februarja nato sledi koncert v Gorišnici, 6. februarja pa še v Oplotnici.