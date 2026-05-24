Žan Papič o svoji težki preizkušnji: »Bil sem napol mrtev«

Naj nastopa kot stand up komik, podkaster, v televizijskih oddajah ali v teatru, rdeča nit početja 34-letnega Žana Papiča je humor. Temnejša nit njegovega življenja zunaj odrskih luči pa je bipolarna motnja. Da nekaj ni v redu, je spoznal že pri dvanajstih, nato pa je tegobna kepa naraščala do napotitve v psihiatrično ustanovo. Sprijaznil se je, da težave brez jemanja zdravil ne bodo minile, z razkrivanjem svoje bolezni je pomagal sebi, z vprašanjem duševnega zdravja pa nagovarja vse, ki živijo razliko med slabo voljo in boleznijo.