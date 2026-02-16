Žan Serčič je na valentinovo odkrito spregovoril o ljubezni in o bivših

Valentinov večer je v ljubljanski Odiseji letos zaznamoval Žan Serčič, ki je s koncertno predstavitvijo četrtega studijskega albuma Na ulicah srca pripravil skoraj triurni glasbeni spektakel. V vizualno dovršeni in tehnično izpopolnjeni dvorani je s svojo razširjeno zasedbo iz sedemindvajsetih izbranih pesmi spletel zgodbo o ljubezni, izgubi, hvaležnosti in zrelosti. Večer, ko je praznik zaljubljenih simbolno združeval nemirna srca, je postal tudi praznik glasbe in iskrenih izpovedi.

Žan Serčič, koncert, Odiseja. FOTO: Miro Majcen

Predstavil nov videospot in nagovoril bivše

Rdeča nit koncerta je bila predstavitev novega albuma, na katerem je zbral tudi pesmi zadnjih dveh let, med njimi so bile tudi Bela lilija, Kamasutra, Brez tebe ne znam, Vse bilo je prav in Plamen in kri. Občinstvo je novo glasbeno poglavje sprejelo z navdušenjem, še posebej pa je odmevala valentinova predpremiera novega videospota za pesem Nekdo, ki je spletno premiero doživel v nedeljo. Žan je o skladbi povedal, da govori o spoznanju, da je ljubezen sposobnost, da ljubljeni osebi pustiš svobodo in ji zaželiš srečo, tudi če ta odleti drugam. Filmska zgodba, ki jo podpisuje režiserka in scenaristka Vita Orehek, je nadaljevanje vizualne pripovedi spota Vse bilo je prav. V videospotu je poleg Žana nastopila tudi priljubljena igralka Lea Mihevc.

Lea Mihevc igra v Žanovem novem videospotu za pesem z naslovom Nekdo. FOTO: Miro Majcen

Žan je občinstvu zaupal, da so zanj najpomembnejše tri skupine žensk. Njegova mama, vse ženske, ki so bile tisti večer zbrane pod odrom, ter bivše partnerice, ki so, kot je v šali poudaril, pomemben vir inspiracije. S toplino in humorjem je nagovoril tudi moški del publike in z nasmehom pripomnil, da jih je vsakič več.

Med koncertom se je zahvalil trem najpomembnejšim ženskam. FOTO: Miro Majcen

Pomembno vlogo v Žanovem življenju je imel stric, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje

Eden najmočnejših trenutkov večera je bil posvečen Žanovemu stricu, ki je imel v njegovem življenju posebno mesto. Kot petnajstletnik je Žan nastopil v šovu Slovenija ima talent in takrat je imel doma le eno kitaro, ki ni bila primerna za odrske nastope. Stric je imel sobo, polno glasbil, in mu po nastopu dejal, da v njem vidi vse tisto, česar sam ni mogel uresničiti. Vsa glasbila je podaril Žanu in mu s tem simbolno odprl vrata v svet glasbe. Pred sedmimi leti je Žan prejel klic, da si je stric vzel življenje. Šele leto dni nazaj je, kot je povedal, prvič zmogel izreči, da ga pogreša. Pesem Po dežju je napisal prav zanj in jo posvetil njegovemu spominu.

Pesem posvetil pokojnemu sticu, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič in Arijana Lucas sta zapela duet Mars in Venera. FOTO: Miro Majcen

Na odru se mu je pridružila tudi izjemno talentirana pevka Arijana Lucas, s katero imata duet z naslovom Mars in Venera. Nastopili pa so tudi energični Balkan Boysi, ki so koncertu dodali raznolikost in svežo dinamiko. Žan je na koncertu napovedal tudi akustično turnejo po Sloveniji. Po koncertu se je skoraj uro zadržal med oboževalci, podpisoval sveže izvode albuma, klepetal in se fotografiral.