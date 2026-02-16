  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VALENTINOV KONCERT

Žan Serčič je na valentinovo odkrito spregovoril o ljubezni in o bivših

Ob predstavitvi novega albuma je premierno razkril videospot za pesem Nekdo, napovedal akustično turnejo po Sloveniji ter se čustveno dotaknil spomina na strica, ki si je pred leti vzel življenje.
Žan Serčič je navdušil na Valentinovem koncertu. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič je navdušil na Valentinovem koncertu. FOTO: Miro Majcen

Pesem posvetil pokojnemu sticu, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje. FOTO: Miro Majcen

Pesem posvetil pokojnemu sticu, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje. FOTO: Miro Majcen

Med koncertom se je zahvalil trem najpomembnejšim ženskam. FOTO: Miro Majcen

Med koncertom se je zahvalil trem najpomembnejšim ženskam. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič in Arijana Lucas sta zapela duet Mars in Venera. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič in Arijana Lucas sta zapela duet Mars in Venera. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič, koncert, Odiseja. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič, koncert, Odiseja. FOTO: Miro Majcen

Po koncertu si je vzel čas za fotografiranje in podpisovanje albumov. FOTO: Miro Majcen

Po koncertu si je vzel čas za fotografiranje in podpisovanje albumov. FOTO: Miro Majcen

Koncerta se je s hčerko udeležil tudi Boštjan Meglič. FOTO: Miro Majcen

Koncerta se je s hčerko udeležil tudi Boštjan Meglič. FOTO: Miro Majcen

Lea Mihevc igra v Žanovem novem videospotu za pesem z naslovom Nekdo. FOTO: Miro Majcen

Lea Mihevc igra v Žanovem novem videospotu za pesem z naslovom Nekdo. FOTO: Miro Majcen

Na koncertu je bil tudi pevec Omar Naber. FOTO: Miro Majcen

Na koncertu je bil tudi pevec Omar Naber. FOTO: Miro Majcen

Žan Serčič je navdušil na Valentinovem koncertu. FOTO: Miro Majcen
Pesem posvetil pokojnemu sticu, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje. FOTO: Miro Majcen
Med koncertom se je zahvalil trem najpomembnejšim ženskam. FOTO: Miro Majcen
Žan Serčič in Arijana Lucas sta zapela duet Mars in Venera. FOTO: Miro Majcen
Žan Serčič, koncert, Odiseja. FOTO: Miro Majcen
Po koncertu si je vzel čas za fotografiranje in podpisovanje albumov. FOTO: Miro Majcen
Koncerta se je s hčerko udeležil tudi Boštjan Meglič. FOTO: Miro Majcen
Lea Mihevc igra v Žanovem novem videospotu za pesem z naslovom Nekdo. FOTO: Miro Majcen
Na koncertu je bil tudi pevec Omar Naber. FOTO: Miro Majcen
Kaja Grozina
 16. 2. 2026 | 18:12
3:14
A+A-

Valentinov večer je v ljubljanski Odiseji letos zaznamoval Žan Serčič, ki je s koncertno predstavitvijo četrtega studijskega albuma Na ulicah srca pripravil skoraj triurni glasbeni spektakel. V vizualno dovršeni in tehnično izpopolnjeni dvorani je s svojo razširjeno zasedbo iz sedemindvajsetih izbranih pesmi spletel zgodbo o ljubezni, izgubi, hvaležnosti in zrelosti. Večer, ko je praznik zaljubljenih simbolno združeval nemirna srca, je postal tudi praznik glasbe in iskrenih izpovedi.

Žan Serčič, koncert, Odiseja. FOTO: Miro Majcen
Žan Serčič, koncert, Odiseja. FOTO: Miro Majcen

Predstavil nov videospot in nagovoril bivše 

Rdeča nit koncerta je bila predstavitev novega albuma, na katerem je zbral tudi pesmi zadnjih dveh let, med njimi so bile tudi Bela lilija, Kamasutra, Brez tebe ne znam, Vse bilo je prav in Plamen in kri. Občinstvo je novo glasbeno poglavje sprejelo z navdušenjem, še posebej pa je odmevala valentinova predpremiera novega videospota za pesem Nekdo, ki je spletno premiero doživel v nedeljo. Žan je o skladbi povedal, da govori o spoznanju, da je ljubezen sposobnost, da ljubljeni osebi pustiš svobodo in ji zaželiš srečo, tudi če ta odleti drugam. Filmska zgodba, ki jo podpisuje režiserka in scenaristka Vita Orehek, je nadaljevanje vizualne pripovedi spota Vse bilo je prav. V videospotu je poleg Žana nastopila tudi priljubljena igralka Lea Mihevc

Lea Mihevc igra v Žanovem novem videospotu za pesem z naslovom Nekdo. FOTO: Miro Majcen
Lea Mihevc igra v Žanovem novem videospotu za pesem z naslovom Nekdo. FOTO: Miro Majcen

Žan je občinstvu zaupal, da so zanj najpomembnejše tri skupine žensk. Njegova mama, vse ženske, ki so bile tisti večer zbrane pod odrom, ter bivše partnerice, ki so, kot je v šali poudaril, pomemben vir inspiracije. S toplino in humorjem je nagovoril tudi moški del publike in z nasmehom pripomnil, da jih je vsakič več. 

Med koncertom se je zahvalil trem najpomembnejšim ženskam. FOTO: Miro Majcen
Med koncertom se je zahvalil trem najpomembnejšim ženskam. FOTO: Miro Majcen

Pomembno vlogo v Žanovem življenju je imel stric, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje

Eden najmočnejših trenutkov večera je bil posvečen Žanovemu stricu, ki je imel v njegovem življenju posebno mesto. Kot petnajstletnik je Žan nastopil v šovu Slovenija ima talent in takrat je imel doma le eno kitaro, ki ni bila primerna za odrske nastope. Stric je imel sobo, polno glasbil, in mu po nastopu dejal, da v njem vidi vse tisto, česar sam ni mogel uresničiti. Vsa glasbila je podaril Žanu in mu s tem simbolno odprl vrata v svet glasbe. Pred sedmimi leti je Žan prejel klic, da si je stric vzel življenje. Šele leto dni nazaj je, kot je povedal, prvič zmogel izreči, da ga pogreša. Pesem Po dežju je napisal prav zanj in jo posvetil njegovemu spominu. 

Pesem posvetil pokojnemu sticu, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje. FOTO: Miro Majcen
Pesem posvetil pokojnemu sticu, ki si je pred sedmimi leti vzel življenje. FOTO: Miro Majcen
 
Žan Serčič in Arijana Lucas sta zapela duet Mars in Venera. FOTO: Miro Majcen
Žan Serčič in Arijana Lucas sta zapela duet Mars in Venera. FOTO: Miro Majcen

Na odru se mu je pridružila tudi izjemno talentirana pevka Arijana Lucas, s katero imata duet z naslovom Mars in Venera. Nastopili pa so tudi energični Balkan Boysi, ki so koncertu dodali raznolikost in svežo dinamiko. Žan je na koncertu napovedal tudi akustično turnejo po Sloveniji. Po koncertu se je skoraj uro zadržal med oboževalci, podpisoval sveže izvode albuma, klepetal in se fotografiral. 

Po koncertu si je vzel čas za fotografiranje in podpisovanje albumov. FOTO: Miro Majcen
Po koncertu si je vzel čas za fotografiranje in podpisovanje albumov. FOTO: Miro Majcen

Več iz teme

Valentinov koncertŽan SerčičOdisejana ulicah srcaPREDSTAVITEV ALBUMATURNEJA PO SLOVENIJI
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
SREČA

Ne samo eno obdobje: najsrečnejše leto zveze

Medtem ko so prvi meseci odnosa pogosto zaznamovani z zaljubljenostjo in strastjo, daljše razmerje odlikujejo stabilnost, sprejemanje in razumevanje.
16. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Šok na trgu nepremičnin: koliko manj v resnici plačajo kupci?

Ali kupci za nepremičnine res plačajo oglaševano ceno? Analize razkrivajo jasen vzorec, ki vam lahko pomaga pri odločitvi za nakup.
Kaja Berlot16. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: odličen čas za učenje

Razmislite o področjih svojega življenja, ki potrebujejo spremembo ali obnovo.
16. 2. 2026 | 18:00
17:52
Bulvar  |  Domači trači
PUSTNO

Miha Kordiš razkril podrobnost iz osebnega življenja: na eno stvar je naravnost nor

Ob tem je hudomušno pristavil, da za maškare ni kavboj, duh ali gusar, ampak ...
16. 2. 2026 | 17:52
17:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

46-letnik kar s skirojem na avtocesto med Postojno in Razdrtim! Tole je počel

Na Razdrtem je parkiral tovorno vozilo in se po dokumente odpravil s skirojem
16. 2. 2026 | 17:37
17:23
Bulvar  |  Domači trači
ZIMSKE RAZMERE

Žena našega nekdanjega smučarskega skakalca ujeta na letalu (FOTO)

Zaradi obilnega sneženja sta s hčerko na bruseljskem letališču več ur čakali na vzlet proti Londonu.
16. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki